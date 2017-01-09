不滿挪假、刪全勤獎 產業工會抗議宏達電
不滿挪假刪全勤獎金，桃園電子業產業工會抗議宏達電。（記者邱奕統攝）
〔記者邱奕統／桃園報導〕電子大廠宏達電傳出要求員工簽署調薪、調假兩份同意書，簽署調薪同意書後，每月2千4百元全勤獎將取消，但月薪將多110元；至於簽署調整休假日同意書後，宏達電可視業務需求調移休假日，不額外給付加倍工資，桃園電子業產業工會不滿宏達電「假溝通、真強迫」，今天到龜山工業區宏達電公司大門抗議。
今天上午約10人到場抗議、表達訴求，桃園電子業產業工會指出，底薪調高雖然很好，但全勤獎金屬經常性給予，是工資的一部分，依法原有的經常性給予不能減少，且實際上宏達電員工薪資中還有一項3千6百元的「生產配合獎金」，但同意書並沒有將這部分列入，一旦簽署後，恐怕也領不到，如此員工損失大於增加的110元，形同實質減薪。
工會表示，休假日調整同意書更是默許宏達電規避員工休假日上班的加班費，如此在產業旺季趕出貨時，就要求員工上班還可省下加班費，若是產業淡季時，就要求員工休假，明顯是為了省下1例1一休上路後的加班費人事成本。
工會說，2同意書都侵害到員工權益，在勞資不對等下，員工明明知道不利，但也不敢不簽，是「被同意」，而非勞資雙方充分溝通，要求宏達電立即停止逼簽同意書行為，並進行協商。
宏達電透過書面聲明表示，因應營運需求，根據勞基法規範，目前正與員工溝通並徵求員工意願挪移休息日或國定假日，公司會經員工同意後才實施假日挪移，若員工不同意會依員工意願並遵從勞基法規定，若員工調休日上班，也會遵照勞基法規定給予加班費。
桃園市政府勞動檢查處表示，宏達電在去年11月有未經員工同意調假的違法情形，將依法開罰，國定假日、休假日、工作日都必須事先取得員工同意才能調移，否則可罰2萬元到1百萬元，將再追蹤複查。
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標題：不滿挪假、刪全勤獎 產業工會抗議宏達電
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