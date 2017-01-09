| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊公寓傳女子陳屍自宅 太陽穴遭槍擊 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

不忍長輩吃隔夜菜 台南新市推老人共餐

不少長輩到場參加共餐，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-09  12:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長輩平日中午通常是簡單吃，僅會熱一下昨晚剩的飯菜，不夠營養，台南新市區公所與奇美醫學中心合作，以團膳的方式推動老人共餐，設計菜單，健康把關，今起連續3天免費品嚐，場面熱烈。

新市區長邱保華表示，在鄉下，子女外出上班，中午家裡僅有兩老，開伙麻煩，常以隔夜菜簡單吃，令人不忍，也擔心營養失調，決定結合奇美醫院的專業資源，力推共餐服務。

區公所先在新和、社內、大洲、港墘等4里同步推廣，今午起連續3天試吃，團膳單位陸續送餐，共吸引160位老人家參加。

共餐服務除週休假日之外，1週供應5天，主食有肉或魚可選擇，2樣副菜，加上白飯與湯品，每次才酌收40元，長輩們都說：真的很便宜。

邱保華指出，奇美醫療團隊承接轄內的長照據點，社區服務很有經驗，加上營養師開的菜單，又會不定期配合健康促進活動，令人放心。

新和里長李富文說，除了美味、營養之外，推動共餐還可以鼓勵老人家走出來，機會聯誼一下，對身心健康也有幫助。

廣告
  • 新市區公所推動老人共餐，今起試吃3天。（記者吳俊鋒攝）

    新市區公所推動老人共餐，今起試吃3天。（記者吳俊鋒攝）

  • 取餐後，老人家大快朵頤，直說好吃。（記者吳俊鋒攝）

    取餐後，老人家大快朵頤，直說好吃。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 共餐 團膳
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：不忍長輩吃隔夜菜 台南新市推老人共餐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.