不忍長輩吃隔夜菜 台南新市推老人共餐
2017-01-09 12:23
不少長輩到場參加共餐，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕長輩平日中午通常是簡單吃，僅會熱一下昨晚剩的飯菜，不夠營養，台南新市區公所與奇美醫學中心合作，以團膳的方式推動老人共餐，設計菜單，健康把關，今起連續3天免費品嚐，場面熱烈。
新市區長邱保華表示，在鄉下，子女外出上班，中午家裡僅有兩老，開伙麻煩，常以隔夜菜簡單吃，令人不忍，也擔心營養失調，決定結合奇美醫院的專業資源，力推共餐服務。
區公所先在新和、社內、大洲、港墘等4里同步推廣，今午起連續3天試吃，團膳單位陸續送餐，共吸引160位老人家參加。
共餐服務除週休假日之外，1週供應5天，主食有肉或魚可選擇，2樣副菜，加上白飯與湯品，每次才酌收40元，長輩們都說：真的很便宜。
邱保華指出，奇美醫療團隊承接轄內的長照據點，社區服務很有經驗，加上營養師開的菜單，又會不定期配合健康促進活動，令人放心。
新和里長李富文說，除了美味、營養之外，推動共餐還可以鼓勵老人家走出來，機會聯誼一下，對身心健康也有幫助。
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