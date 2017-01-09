綠衣天使溫馨送情 關懷獨居長者

新營郵局郵差上午利用投遞信件機會，探訪轄內百位獨居長者、致贈營養品，106歲人瑞劉榮珍看到郵差，笑逐顏開，直道感謝。（記者王涵平攝）

2017-01-09 12:13

〔記者王涵平／台南報導〕新營郵局郵差上午利用投遞信件機會，探訪轄內百位獨居長者、致贈營養品，106歲人瑞劉榮珍看到郵差，笑逐顏開，直道感謝。

新營郵局經理吳信陵表示，舉辦「綠衣天使春節關懷獨居長者活動」，針對新營轄區100位獨居老人，由郵務士穿著制服、騎乘公務機車遞送營養補品問候與關懷。

他說，新營郵局轄區幅員遼闊且多屬農業地區，年輕人大多出外就學、工作，新營郵局轄區13處郵局郵務士平日遞送郵件之際也常與老人家話家常，簡單關懷問候也獲長者稱讚，年節關懷是希望拋磚引玉，帶動更多人關心弱勢族群。

相關影音