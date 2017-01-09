雜物堆疊、超收 重症護理之家11家不合格
2017-01-09 12:08
緊急逃生口前雜物堆疊。（圖由消保處提供）
〔記者林彥彤／台北報導〕行政院消保處今天公布抽查有收重症的一般護理之家，針對建築安全法規、消防、經營管理與契約條款抽查，結果共有11間不合格、一間被開罰，要求業者在限期內改善後，現已全數改善完畢。
消保處於去年9月到全台各處（包括新北市、桃園市、台南市等）稽查有收重症的一般護理之家機構19間，結果有11間查出不合格，其中彰化市春水堂護理之家違規最為嚴重，違規情節包含逃生門無法開啟、逃生門前雜物堆疊以及緊急照明燈故障等，另外萬丹護理之家也有被查出超收的情形，依法也已對其開罰。
消保處消保官柯美琴表示，此次稽查在建管共查到4項違規、消防3項、經營管理4項和定型化契約6項。主要違規情節則分別是安全門有雜物堆疊，阻礙逃生、緊急照明燈壞掉、收住床數超過其核准床數以及契約紀載審閱期不符合規定等。
柯美琴說，除了僅有一間位在萬丹護理之家有被依法開罰1.5萬元外，其餘的皆屬可改善的違規，主管機關包含衛福部、營建署和消防署皆已要求其改善，現已改善完畢。
消保處提醒，此次抽查有發現護理員不足現象，或是醫院有超收情形；民眾選擇機構時，不要選未經政府立案的，並仔細閱讀器約條款內容，遇有不合理的條款，可撥打1950消費者服務專線。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 〈50 Plus〉年紀大了 同理心變強
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- NBA》哈登拿本季第10次大三元 火箭升空甩暴龍
- 一例一休+油價漲 負實質利率恐擴大
- 〈熱門族群〉蝴蝶效應 造紙股開春我最強
- 秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 《金球獎》《樂來越愛你》提7中7 大滿貫創紀錄
- 台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用
- 老麵店假日不休 生意增2至3成
- 台中搶救空氣品質 加嚴營建工地揚塵管制
- 兩代武則天強碰！范冰冰同台潘迎紫 體驗追星fu
- 〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你
- 4天不見即永別 施易男馬來西亞哭回台
- （不斷更新）金球得獎名單
- 潘武雄挑戰50萬男 「薪」情拉鋸中
- 中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
- 梅姨金球領終生成就 台上暗嗆川普
- 開盤1小時…大立光盤中瞬間價格穩定措施達22次
- 礁溪青年打造「世界農村」 邀外國人體驗
- 【台語時間】 劉靜娟／醬菜和甕仔
- 糾眾討債路邊談判 欲亮槍耍狠卻GG了
- 柯世傑、蘇志濱革命情 寧波馬金包銀
- 澎湖白金量少 疑因氣候變遷影響
- 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
- NBA》「穿紅色夾克好像老大」前隊友訊息讓書豪心花開
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 吳敦義哽咽後 柱柱姐「領便當」..
- 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
- 年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
- 洪榮宏改走歐巴Style 開唱考慮加碼操肌
- 戴維斯連6役雙十 璞園狠打裕隆
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 惡男加霸王油 可憐工讀生賠錢
- 《金球獎》吉米法隆摟大賈斯汀 激情演出「拉拉鍊」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雜物堆疊、超收 重症護理之家11家不合格
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分