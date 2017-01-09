雜物堆疊、超收 重症護理之家11家不合格

緊急逃生口前雜物堆疊。（圖由消保處提供）

2017-01-09 12:08

〔記者林彥彤／台北報導〕行政院消保處今天公布抽查有收重症的一般護理之家，針對建築安全法規、消防、經營管理與契約條款抽查，結果共有11間不合格、一間被開罰，要求業者在限期內改善後，現已全數改善完畢。

消保處於去年9月到全台各處（包括新北市、桃園市、台南市等）稽查有收重症的一般護理之家機構19間，結果有11間查出不合格，其中彰化市春水堂護理之家違規最為嚴重，違規情節包含逃生門無法開啟、逃生門前雜物堆疊以及緊急照明燈故障等，另外萬丹護理之家也有被查出超收的情形，依法也已對其開罰。

消保處消保官柯美琴表示，此次稽查在建管共查到4項違規、消防3項、經營管理4項和定型化契約6項。主要違規情節則分別是安全門有雜物堆疊，阻礙逃生、緊急照明燈壞掉、收住床數超過其核准床數以及契約紀載審閱期不符合規定等。

柯美琴說，除了僅有一間位在萬丹護理之家有被依法開罰1.5萬元外，其餘的皆屬可改善的違規，主管機關包含衛福部、營建署和消防署皆已要求其改善，現已改善完畢。

消保處提醒，此次抽查有發現護理員不足現象，或是醫院有超收情形；民眾選擇機構時，不要選未經政府立案的，並仔細閱讀器約條款內容，遇有不合理的條款，可撥打1950消費者服務專線。