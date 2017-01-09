| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
《金球獎╱戲劇類影后》伊莎貝雨蓓 首次提名就得獎 高雄7測站空品「警戒橘」 橋頭亮起「不良紅」 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

新北鐵道馬拉松接力賽4月開跑 1/24開放報名

新北市政府舉辦鐵道馬拉松接力賽，今年將於4月16日開跑，途經牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站。（記者賴筱桐攝）

2017-01-09  12:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕2017一起追火車！

新北市政府舉辦鐵道馬拉松接力賽，去年首屆開放報名即秒殺，今年將於4月16日開跑，途經牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站，欣賞東北角美麗的小鎮風光，接力環由國際設計大師蕭青陽操刀，以早期火車交接使用的「鐵道路牌」為設計理念，優勝獎座複刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌模型，提供新型態度假路跑體驗。

新北市觀光旅遊局長陳國君指出，本屆賽事在牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站附近交接棒次，沿途風光明媚，欣賞碧海藍天美景，還有舊草嶺隧道、三貂角燈塔、海灣及海蝕平台，大會提供50元消費券，可在雙溪及貢寮商圈的美食、小農、旅館、民宿等商家使用，活絡小鎮經濟。

蕭青陽表示，完賽可獲得獎牌、鐵道路牌環套及勵志毛巾，獎牌復刻台鐵最古老的4種路牌型式，包括圓形、方形、三角形、橢圓形，首屆為三角形，今年為圓形，錯過要再等4年；優勝獎座則是仿造130年劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌樣貌，製作鍍金獎座，傳承歷史文化。

賽事分為7人組與雙人組，7人組接力賽程每人分配4公里至14公里不等，名額共600隊，雙人組分別是20公里及27公里，名額300隊，1月10日（二）中午12點至1月23日（一）中午12點開放線上預填資料，正式報名時間為1月24日（二）中午12點至2月13日（一）上午10點。

廣告
  • 完賽禮由國際設計大師蕭青陽操刀，設計獎牌、鐵道路牌環套及勵志毛巾，優勝獎座復刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌。（記者賴筱桐攝）

    完賽禮由國際設計大師蕭青陽操刀，設計獎牌、鐵道路牌環套及勵志毛巾，優勝獎座復刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北鐵道馬拉松 馬拉松 馬拉松接力賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：新北鐵道馬拉松接力賽4月開跑 1/24開放報名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.