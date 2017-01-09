新北鐵道馬拉松接力賽4月開跑 1/24開放報名
2017-01-09 12:02
新北市政府舉辦鐵道馬拉松接力賽，今年將於4月16日開跑，途經牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕2017一起追火車！
新北市政府舉辦鐵道馬拉松接力賽，去年首屆開放報名即秒殺，今年將於4月16日開跑，途經牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站，欣賞東北角美麗的小鎮風光，接力環由國際設計大師蕭青陽操刀，以早期火車交接使用的「鐵道路牌」為設計理念，優勝獎座複刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌模型，提供新型態度假路跑體驗。
新北市觀光旅遊局長陳國君指出，本屆賽事在牡丹、雙溪、貢寮與福隆4個車站附近交接棒次，沿途風光明媚，欣賞碧海藍天美景，還有舊草嶺隧道、三貂角燈塔、海灣及海蝕平台，大會提供50元消費券，可在雙溪及貢寮商圈的美食、小農、旅館、民宿等商家使用，活絡小鎮經濟。
蕭青陽表示，完賽可獲得獎牌、鐵道路牌環套及勵志毛巾，獎牌復刻台鐵最古老的4種路牌型式，包括圓形、方形、三角形、橢圓形，首屆為三角形，今年為圓形，錯過要再等4年；優勝獎座則是仿造130年劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌樣貌，製作鍍金獎座，傳承歷史文化。
賽事分為7人組與雙人組，7人組接力賽程每人分配4公里至14公里不等，名額共600隊，雙人組分別是20公里及27公里，名額300隊，1月10日（二）中午12點至1月23日（一）中午12點開放線上預填資料，正式報名時間為1月24日（二）中午12點至2月13日（一）上午10點。
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