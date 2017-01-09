武陵賞櫻三星出發 1月16日開放訂票

2017-01-09 12:00

［記者簡惠茹／宜蘭報導］武陵農場櫻花季將在2月11日到28日登場，三星鄉今年再度辦理「武陵賞櫻，三星出發」活動，公所與國光客運合作，活動期間每天從三星鄉開出3到6班的賞櫻專車，每車可搭乘39人，其中一車由公所代購，1月16日上午10點開放預購，同時推出住宿、餐飲折扣，讓武陵櫻花串連三星旅遊，一次玩個夠。

鄉長黃錫墉表示，公所從103年起爭取由三星發車的武陵賞櫻專車，並提供電話代訂服務，讓不熟悉網路訂票的長者也能輕鬆預訂，外地遊客從三星出發，還能欣賞在地景點，例如花海、長埤湖和安農溪。

公所指出，國光客運賞櫻專車最早班次7點20分從三星出發，返程抵達三星則大約下午5點，今年在三星鄉上車的遊客，更可以參加公所舉辦的免費摸彩抽好康活動，頭獎2名將可入住鄉內民宿一晚，另外還有安農溪泛舟名額10名、兒童騎坐式洛克馬5名、洛克馬週邊產品10名。

相關影音