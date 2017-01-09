「拍桃園Action Taoyuan！」紀錄片回顧影展
2017-01-09 11:49
「拍桃園Action Taoyuan！」紀錄片回顧影展。（文化局提供）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局鼓勵紀錄片工作者，辦理「拍桃園Action Taoyuan！」徵件活動透過獎金與培訓課程，培育許多素人成為紀錄片創作者，紀錄桃園在地的故事，至今已辦理3屆。為提供民眾觀賞得獎作品，訂於14日及15日下午2點在中壢馬祖新村桃園光影電影館舉辦「映像桃園‧看見桃園的故事-紀錄片回顧影展」，邀請第1屆及第2屆得獎者回到桃園分享他們的拍片經驗。
此次回顧影展由第一屆第一名得獎者謝宜芹的《心心鄉惜》拉開序幕，當時才高中的她，透過鏡頭以年輕人的角度，理解鄉下生活的純樸自然；另一位導演張偉翰則透過紀錄片《陳康之秋》描述陳康國小面對航空城計畫實施後的廢校政策，對於求學中的孩子所帶來生活的改變；還有張緯誌導演的《非法移民》紀錄片，描述桃園蘆竹一群打擊紅火蟻的紅火蟻防治大隊，在有限的資源及環境下「收復失土」。
知名主播陳雅琳所導的《水牛來了》讓我們看見曾經在政壇叱吒風雲的羅文嘉，回到出生地新屋，利用自己的力量完成兒時的夢想並企圖縮減城鄉的差距；江宗傑則透過《繪 一世人》紀錄片看見台灣電影的快速變遷，電影看板也從手繪變成電腦輸出，從這些消逝的時代記憶中，看見謝森山電影手繪師傅與電影相依存的美麗人生；至於《在水泥跑道上播種》導演陳曉雯則利用影像記錄了桃園航空城的種種抗爭，試圖影響上位者政策。
各場次都由策展人陳怡君與講者透過對談形式，探討素人創作所遭遇的困難及拍攝紀錄片的經驗。
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