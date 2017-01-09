維冠金龍大樓傷亡慘 營建署修法加強建築品質
2017-01-09 11:44
〔記者蕭婷方／台北報導〕台南〇二〇六地震將滿週年。去年二月六日維冠金龍大樓因大樓偷工減料、耐震度不足倒塌，造成一一六人罹難，成為臺灣史上因單一建築物倒塌而造成傷亡最慘重的災難事件。由於現行《建築法》沒有完備堪驗機制，內政部營建署署長許文龍昨受訪時表示，將推「建築法部分條文修正草案」，加上第三專業單位協助審查、施工，以及最後勘驗的機制，加強建築品質，預計下會期將送立院審查。
維冠金龍大樓於台南地震倒塌後，大樓破損梁柱內發現使用沙拉油桶充當梁柱，同時還發現保麗龍；此外，也有梁柱粗細不一、主鋼筋拉力不足等問題，顯示大樓多處施工問題與偷工減料，災害相當程度上疑似有人禍的成分存在。
許文龍表示，維冠大樓倒塌後，業界都有共識，應提升建築物品質，才提出修法。
營建署現提出建築法第三十四、五十六、七十條修正草案，建築物設計、審查、施工、勘驗與竣工查驗過程，也要有公正第三方的專業查證，落實專業簽證，草案現已送政院。許文龍表示，預計下會期就會送進立院審查。
建署建築管理組組長高文婷補充說明，由於現行建築法規範，建築物建造過程中，品質管理除營造廠商、監造廠商外，地方政府也須監督勘驗，由於政府人力有限，大多僅能處理行政程序，「三級品管」難以實際監督。
高文婷表示，業界普遍有共識，專業技師也需要由專業單位再監督，才會仿效日本等先進國家，引入第三專業單位，提升建築物專業簽證的品質。
曾有業者私下表示，現行業界監造費用都併入設計費用，「大部分監造根本沒有落實」，「監造通常由設計業主兼任」，政府即使定期來勘驗，根本挑不出問題，「已是業界公開的秘密」。
北市土木技師公會理事長洪啟德表建議，政府也應同步落實每日現場監造，否則納第三方監督效果有限。
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