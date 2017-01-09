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一例一休後試務費增3千萬？教育部稱將了解

大考中心主任黎建球表示，受一例一休影響，試務費用恐增加1倍，將使營運困難，希望教育部跟勞動部協調，用特別算法，避免負擔增加，否則恐研擬漲報名費。（記者吳柏軒攝）

2017-01-09  11:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心主任黎建球今天表示，連年大考報名人數下降，收入減少，但今年政府實施一例一休，若嚴格執行，相關試務費用恐增加1倍以上，而試務總費用達3千萬元，若漲幅無法負荷，恐需增報名費因應；對此教育部高教司長李彥儀說，試務人員大多是高中、大學老師短期監考，漲1倍的數字如何計算，還要跟大考中心了解，但原則上不希望漲報名費。

今天大考中心舉辦大學學科能力測驗的入闈儀式，而面對少子化壓力，主任黎建球透露，學測報名人數越來越少，但考試試務的基本費用不能減，（報名費）收入越來越少之下，大考中心負擔漸加重。

黎建球也脫口：「現在最大的困難還是一例一休問題。」他說，如果政府嚴格實施一例一休，費用恐要增加1倍，「這時候（營運）非常非常困難」，因為大考為了方便考生與家長，常需週末工作，若週末全都要加班費，成本壓力非常大，希望透過教育部與勞動部協調，甚至用行政院的態度協調，讓部分東西可有特別看法，讓大考中心在可負荷的情況下，不要漲報名費。

黎建球表示，入闈人員因工作時間很長，也衍生「7天休1天」問題，但已透過勞動部解釋，並另外請試務人員簽同意書，今年學測在20、21日舉行，試務人員的加班費有特別計算，但學測仍維持舊制，但7月有指定科目考試，若仍強制實施一例一休，恐影響指考報名費，不排除漲價因應。

教育部高教司長李彥儀表示，不清楚費用如何計算，但希望能不調漲報名費，因必須優先照顧學生考試需求，舉辦考試是為了替學生服務，希望大考中心不要老是用財務成本計算；另，試務的監考人員大多是有意願的高中、大學老師來協助，多具有本職，不太可能有加班費的問題，會在後續了解。

大考中心後續解釋，為了避免同工不同酬，曾將所有監考、試務人員都全部加發加班費，因此算出成本恐增1倍約2、3千萬元，但根據勞動部去年9月解釋令，闈場屬於特殊情況，可排除在一例一休規定之外，而學測、指考的監考人員都是短期專案，之後也將考慮透過輪班、調整班表休假等方式，來避免違反一例一休規定，或是聘僱臨時人員來補充人力。

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