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梅山國小校舍改建動土 校園安全拼圖將圓滿

嘉義縣梅山國小今早10點進行老舊校舍改建動土典禮，圖為縣長張花冠（左三）、梅山鄉長劉宏文（左二）等人持鏟動土。（記者陳璟民攝）

2017-01-09  11:09

〔記者陳璟民／梅山報導〕嘉義縣梅山國小今早進行老舊校舍改建動土典禮，將拆除一棟使用近60年、921震災補強的2層樓舊建物，新建一棟3層樓多功能教室與培英樓銜接成L型校舍，預定明年2月完工後啟用，屆時校園安全學習空間拼圖將得以圓滿。

梅小這一工程動土典禮，由學童表演象徵梅山鄉人文與產業特色的梅花、茶葉意象舞蹈暖場，今早10點良辰吉時，禮炮響起，縣長張花冠、梅山鄉長劉宏文、農會總幹事黃世裕、校長邱文嵐等10多人，焚香祝禱工程平安順利，旋即持鏟動土，鄉親與學童百餘人觀禮，洋溢歡喜氣氛。

張花冠致詞表示，梅小擁有110年歷史，本案現有舊教室大樓使用迄今近60年，921震後鑑定為補強續用的建物，縣府編列1639萬餘元經費，進行拆除改建，期勉新校舍落成啟用後，小朋友進駐勤念書，才能出人頭地。

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  • 嘉義縣梅山國小今早進行老舊校舍改建動土典禮，由學童表演象徵梅山鄉人文與產業特色的梅花、茶葉意象舞蹈暖場。（記者陳璟民攝）

    嘉義縣梅山國小今早進行老舊校舍改建動土典禮，由學童表演象徵梅山鄉人文與產業特色的梅花、茶葉意象舞蹈暖場。（記者陳璟民攝）

  • 嘉義縣梅山國小今早10點進行老舊校舍改建動土典禮，圖為縣長張花冠（中）、梅山鄉長劉宏文（一排右三）、農會總幹事黃世裕（二排左二）、校長邱文嵐（二排左一）等10多人焚香祝禱工程平順。（記者陳璟民攝）

    嘉義縣梅山國小今早10點進行老舊校舍改建動土典禮，圖為縣長張花冠（中）、梅山鄉長劉宏文（一排右三）、農會總幹事黃世裕（二排左二）、校長邱文嵐（二排左一）等10多人焚香祝禱工程平順。（記者陳璟民攝）

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