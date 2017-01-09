想當台師大附中校長 即日起接受推薦

2017-01-09 10:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕70年來首度！台灣師範大學附屬高級中學校長一職，過往多由師大指派，但去年以修法通過需遴選，然公文與時程不及，引發學生抗議，台師大今日正式公告，對外公開徵求附中校長人選，即日起至2月20日前受理各界推薦。

過去師培大學的附屬高中，與一般高中職不同，在相關法條上沒強制要求舉辦校長遴選，故附屬高中校長多直接由師培大學指派，引發公平性、黑箱與高中治理等問題，去年甚至有台師大附中學生連署抗議，批評指派來的校長恐用升學主義影響學風與學生權益，在台師大門口舉布條抗議，高喊：「我要遴選，不要你選」訴求。

台師大曾表示，去年收到教育部公文，但校長遴選要重新制訂辦法，且須通過校務會議，歷經半年程序，今天正式對外公告，組成遴選委員會，並即日起公開徵求台師大附中校長候選人，期間到2月20日止，歡迎社會各界推薦符合資格、優秀且具教育理念的參選人。

遴選委員會表示，新任附中校長預計從今年8月1日到任，校長條件資格需持有中等學校教師證書，且符合教育人員任用條例第3條、第6條或第10條之1所定資格。詳情可上網到校長遴選專區查詢