旅日小說《異域紅塵》 改拍電影來台勘景
台灣旅日作家許旭蓮（右二）所寫台日兩地長篇小說《異域紅塵》計劃拍成電影，並與日方經紀人佐佐木壽美江（右一）、男演員須籐正裕（左二）來台勘景。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕出身台灣府城的旅日教育作家許旭蓮，十三年前將她首部描述台、日兩代感情、生活的長篇小說《異域紅塵》以中、日文出版，在台、日兩地轟動一時，最近並吸引兩國製片人、經紀公司賞識，計劃籌資改編拍成電影。
許旭蓮與日籍夫婿山中啟二、日本經紀公司負責人佐佐木壽美江、日籍名演員須籐正裕於近日到許旭蓮出生地南市中西區民生路、安平區及書中景點六甲區、烏山頭水庫一帶勘景。佐佐木壽美江與須籐正裕都說，《異域紅塵》是部有感性、值得一讀的小說，有意願與台灣製片人合作共同策劃拍攝電影，拍攝經費初估約八千萬台幣。
許旭蓮一行這幾天返台勘景時，受到其胞弟、南市東光里長許文能、前議員姜滄源與東光關懷弱勢福促會首席顧問曾信凱等人熱情協助。
《異域紅塵》在日本發行時，獲得有鄰堂書店暢銷書排名；橫濱商科大學教授武智幹彥並為文在神奈川新聞給予「東方的飄」書評美譽。許旭蓮說，雖然小說之後未再出版，在橫濱中華學院網站有連載電子書，讀者、網友有興趣可上網閱覽。
三十多年前旅日、曾任小學到大學教師的許旭蓮，因為住在橫濱中華街，基於對中華街與台南出生地的摯愛，她以中華街及台南為背景，花了十年光陰斷斷續續將自己思鄉情懷抒發在文字上，寫成這部《異域紅塵》。
她表示，這部書是描寫台、日青年、壯年兩代的戀愛、失戀、結婚、就業、挫折等道盡人生百態、讓人熱淚盈眶的小說，讀了它不但可認識在國外的華人生活，也為台日兩地文化交織出更緊密的內涵。
許旭蓮於去年七月在日本橫濱發表《異域紅塵》電子書，得到台灣經濟部國貿局全力支持；台灣的文化藝術經紀兼製片人伍中梅也著手進行電影改編計畫。她希望電影能把小說裡台、日兩地各個角色的情感、生活及景點歷史文化拍出精髓，除在台、日兩地上映外，也能推展到國際間放映。
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