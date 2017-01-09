泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死
2017-01-09 10:19
一名住在高雄的網友在臉書貼文說到，自家養的5隻狗疑似全遭鄰居毒死，文章隨後被大量轉傳到網路上，引發眾多網友痛罵。（圖截自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕高雄驚傳毒殺寵物的慘忍事件，一名住在高雄的網友在臉書貼文說到，自家養的5隻狗疑似全遭鄰居毒死，文章隨後被大量轉傳到網路上，引發眾多網友痛罵，認為下手的人實在太沒天良。
該名網友的5隻寵物狗疑遭鄰居毒死，消息被轉發到知名臉書社團《爆料公社》，貼文還寫「經由監視器調閱後，已有確切證據確定為鄰居所為。此番行為實在相當惡霸。明日將由動保團體介入且協助」，貼文附上的照片顯示，5隻寵物狗被毒死後，口吐白沫躺在地板上動也不動。
看過貼文的網友紛紛痛罵，認為下手的人實在太沒天良「都口吐白沫了！畜生」、「超過分 一定會有報應」、「幹嘛不毒自己啊」、「罰太輕都不會怕啊」、「抓到後公布嫌犯姓名」
根據我國《動物保護法》規定，任何人故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上，100萬元以下罰金。
貼文的照片顯示，寵物狗被毒死後，口吐白沫躺在地板上動也不動。（圖截自爆料公社）
看過貼文的網友紛紛痛罵，認為下手的人實在太沒天良。（圖截自爆料公社）
《爆料公社》貼文寫「經由監視器調閱後，已有確切證據確定為鄰居所為。此番行為實在相當惡霸」（圖截自爆料公社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 週末有更強冷氣團 吳德榮：台北下探12度
- 13日冷氣團報到 鄭明典：冬天要來了！
- 被指介入車禍調解「為虎作倀」 東縣議長駁斥
- 泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死
網友回應
熱門新聞
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 親民黨秘書長 秦金生心肌梗塞猝逝
- 〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你
- 認兒子偏袒媳婦 婆婆燒炭、跳樓、咬舌鬧自殺
- 軟爛男當妻金飾 不識貨 鑽戒扔水溝
- 郝龍斌：國民黨要破除「瞻望上意」宮廷文化
- NBA》哈登拿本季第10次大三元 火箭升空甩暴龍
- 雷神 浩克開戰！角鬥士神級肌肉衝突 延續「英雄內戰」
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 秘魯發現疑似外星人？古城驚見詭異3爪手掌
- （不斷更新）金球得獎名單
- 清潔隊加班費增加 採補休因應
- 劉詩詩有了！？吳奇隆密集探班
- 《金球獎》吉米法隆摟大賈斯汀 激情演出「拉拉鍊」
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 監所空間小通風差 法部研擬改善
- 阿沁曾落魄 駐唱1小時賺百元
- 台中搶救空氣品質 加嚴營建工地揚塵管制
- 自由廣場》李來希的數學教育養成失敗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan in talks with India over foreign workers
- 自由共和國》飯田將史／川普新政權下的習核心
- 國民黨魁之爭》郝承諾不選2020總統 洪不跟進
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 《華府觀察》台灣還要倚靠外電看天下？
- 衡山指揮所「將軍桌」 4萬6拍出
- 巴勒斯坦人駕車 撞死以色列4軍人
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- 記者會提蔣經國這件事 吳敦義不禁哽咽
- 澎湖白金量少 疑因氣候變遷影響
- 【愛讀書】 《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》
- 鹽埔漁港火燒船 五千萬付之一炬
- 中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工
- 鏗鏘集》詹啟賢．吳敦義．王金平
- 歐洲人昂貴享受 喝杯貓屎咖啡…
- 同志好友結婚 小S搞笑祝福：最好給我撐久一點
- 《小檔案》花蓮三山國王廟 雲林分靈
- 1/9重要財經新聞一覽
- 台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用
- 〈熱門族群〉報價飆漲 DRAM類股躺著賺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分