泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死

一名住在高雄的網友在臉書貼文說到，自家養的5隻狗疑似全遭鄰居毒死，文章隨後被大量轉傳到網路上，引發眾多網友痛罵。（圖截自爆料公社）

2017-01-09 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄驚傳毒殺寵物的慘忍事件，一名住在高雄的網友在臉書貼文說到，自家養的5隻狗疑似全遭鄰居毒死，文章隨後被大量轉傳到網路上，引發眾多網友痛罵，認為下手的人實在太沒天良。

該名網友的5隻寵物狗疑遭鄰居毒死，消息被轉發到知名臉書社團《爆料公社》，貼文還寫「經由監視器調閱後，已有確切證據確定為鄰居所為。此番行為實在相當惡霸。明日將由動保團體介入且協助」，貼文附上的照片顯示，5隻寵物狗被毒死後，口吐白沫躺在地板上動也不動。

看過貼文的網友紛紛痛罵，認為下手的人實在太沒天良「都口吐白沫了！畜生」、「超過分 一定會有報應」、「幹嘛不毒自己啊」、「罰太輕都不會怕啊」、「抓到後公布嫌犯姓名」

根據我國《動物保護法》規定，任何人故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上，100萬元以下罰金。

貼文的照片顯示，寵物狗被毒死後，口吐白沫躺在地板上動也不動。（圖截自爆料公社）

看過貼文的網友紛紛痛罵，認為下手的人實在太沒天良。（圖截自爆料公社）