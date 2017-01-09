被指介入車禍調解「為虎作倀」 東縣議長駁斥

2017-01-09 10:00

〔記者黃明堂／台東報導〕臉書爆料公社一則死亡車禍調解貼文，內容指台東縣議長饒慶鈴「本應為台東鄉親喉舌，卻反過來為虎作倀.......欺壓鄉親父老」，饒慶鈴透過律師，一早發表聲明表示她本人或辦公室從未指派或授權任何人參與此車禍調解，針對不實指述，將採取法律行動。

105年12月4日台東市發生一件機車死亡車禍，來自新北的女子輕傷，在地的男子送醫未到院即死亡；此案於12月29日在台東市公所進行調解，雙方未達共識。

但近日有臉書貼文指25歲肇事女子之父為有線電視媒體背景，挾其政經資源，聯合台東政要，共同打壓受害者家屬，台東縣議長饒慶鈴被指「欺壓鄉親父老」。

饒慶鈴透過「呈御國際法律事務所」發表聲明，駁斥指控。她對此車禍同表不捨與遺憾，但她本人及辦公室均未指派或授權任何人參與此調解；網路消息指稱她的秘書早年即已離開團隊，據她事後了解，前秘書基於軍中同袍情誼而陪同，在調解過程並無發言，也未曾有代表她或團隊的言行。

這位前秘書是吳漢俊，他今天上午表示，他個人與車禍當事人的新北女子之父親，是軍中同學，調解當天，他是以同學身分陪同，未進入會場，也未參與調解，也無穿著饒議長團隊的背心，怎會傳出他施壓？

饒的法律聲明中指此網路消息，實屬無稽，嚴重損害她及辦公室名譽，若再有相關流傳，將採法律行動。