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13日冷氣團報到 鄭明典：冬天要來了！

中央氣象局預報中心主任鄭明典在網路貼文指出，13日後冷氣團開始影響台灣，台北市本週末可能出現14度低溫。（圖截自鄭明典臉書）

2017-01-09  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）受東北季風影響，各地今晨低溫約降到17至20度之間，。中央氣象局預報中心主任鄭明典在網路貼文指出，13日後冷氣團開始影響台灣，台北市本週末可能出現14度低溫。

鄭明典今早在臉書貼文寫到「預報員已經將13日開始的天氣系統訂為"大陸冷氣團"，在鄉鎮預報中也反映出來持續降溫的趨勢。然後，在預測圖中，我們看到之後還有兩股勢力不弱的大陸冷高壓相遇，一股自西邊來，源頭是歐洲經過中亞而來；另一股由北方直下，源頭是東西伯利亞」

貼文附上的圖表還顯示，台北市信義區12日低溫有18度，但從當天起開始明顯降溫，到了15日低溫下探到14度。鄭明典還強調，13日以後，很可能會有一段持續多日的冬季天氣，天氣預報細節要民眾請多參考氣象局網站。

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  • 貼文附上的圖表還顯示，台北市信義區12日低溫有18度，但從當天起開始明顯降溫，到了15日低溫下探到14度。（圖截自鄭明典臉書）

    貼文附上的圖表還顯示，台北市信義區12日低溫有18度，但從當天起開始明顯降溫，到了15日低溫下探到14度。（圖截自鄭明典臉書）

  • 鄭明典還強調，13日以後，很可能會有一段持續多日的冬季天氣，天氣預報細節要民眾請多參考氣象局網站。（圖截自鄭明典臉書）

    鄭明典還強調，13日以後，很可能會有一段持續多日的冬季天氣，天氣預報細節要民眾請多參考氣象局網站。（圖截自鄭明典臉書）

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