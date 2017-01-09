反同痛罵「性別友善」籃球場 國小校長無奈說…
2017-01-09 08:53
有反同團體在臉書上傳照片，痛批台中市賴厝國小設置「性別友善」籃球場。（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕近日挺同、反同議題延燒，有反同團體在臉書上傳照片，痛批台中市賴厝國小設置「性別友善」籃球場，反同團體諷「台灣現在同性戀最大」。然而國小校長無奈表示，少數性別是「女性」，不是「同性」。
臉書專頁「搶救台灣希望聯盟」指出，台中市賴厝國小籃球場出現「性別友善」籃球場，球場上還漆著「優先禮讓少數性別使用」字樣。「搶救台灣希望聯盟」諷「台灣現在同性戀最大」，還嗆台中市長林佳龍「真的只要同志的票喔？」
《蘋果日報》訪問賴厝國小校長過修齊，過修齊無奈地說，少數性別是指女性，不是同性。設立性別友善球場是為了讓女學生也能享受打球樂趣，怎樣也沒想到會被誤解。報導指出，過修齊表示，校方與教育局討論，已決定將「禮讓少數性別」改為「禮讓女性」。
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