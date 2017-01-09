週末有更強冷氣團 吳德榮：台北下探12度

前中央氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，13日還有另一波強冷空氣南下，16日清晨氣溫降至最低，台北市下探約12、13度左右。（圖截自氣象局）

2017-01-09 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）受東北季風影響，各地今晨低溫約降到17至20度之間，白天高溫則微幅攀升到19至25度之間。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，週五（13日）還有另一波強冷空氣南下，各地氣溫還會下降，16日清晨氣溫降至最低，台北市下探約12、13度左右。

吳德榮今天早上在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新數值模擬顯示，13日還有另一波鋒面及強冷空氣南下，14日晚間、15日清晨台北市低溫約降至14、15度、北台灣空曠地區約12、13度，15日晚、16日晨氣溫降至最低，台北市約在12、13度左右、空曠地區僅11、12度，很可能是入冬以來首波符合「強烈大陸冷氣團」標準的冷空氣。

另外，最新模擬亦顯示，有熱帶擾動外圍的水氣匯入下一波鋒面及冷空氣，13、14日各地雲量增多且降雨範圍大，天氣轉趨濕冷。15日降雨範圍減小，迎風面仍濕冷，16日才轉乾冷。

貼文還寫到，歐洲模式模擬下一波冷空氣的強度，時而強於或接近「強烈大陸冷氣團」的標準（台北市≦12度、空曠地區11度左右），但終究是6、7天之後的模擬預測，其誤差仍然存在，應繼續追蹤模式的調整。