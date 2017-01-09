落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」

八德落羽松爆紅。（讀者提供）（資料照，記者鄭淑婷攝）

2017-01-09 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕落羽松美景人人愛，但也因為遊客過多造成當地人不便。近日更傳出有遊客不滿園區主人提醒離開，竟然怒罵髒話，連旁人也傻眼。

網友在臉書社團「爆料公社」上傳影片，並表示事件發生於上週六下午、桃園八德區一處落羽松祕境。當時疑似園區主人的老翁騎著機車，按喇叭提醒遊客天色漸暗，該離開園區了。結果一名黑衣年輕遊客竟嗆「叭三小」。

老翁一聽暴怒，與該年輕遊客發生爭執，影片中該遊客一直質疑老翁騎車撞他，但據網友指出，老翁根本沒有撞他，遊客卻不斷跳針：「你再來撞我一次好不好，拜託」。老翁回嗆：「你吃什麼長大」，該遊客回：「我吃屎長大的」，旁人相當無奈。

最後老翁嘆：「我有跟你收錢嗎」，欲騎車離去，該遊客卻又辱罵「幹X娘」，老翁忍不住下車，遊客友人急忙勸阻。

本報報導，桃園市八德區落羽松近年來成為賞花秘境，但因為人潮眾多，且部分遊客缺乏公德心，經常闖入園內拍照，甚至攀折樹枝、踩踏氣根等，地方人士已考慮封園。