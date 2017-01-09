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「文林苑」都更抗爭戶 王家有人搬進新家

2017-01-09  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕曾經引發強烈抗爭的台北市「文林苑」都更案，落成啟用，已有15戶原住戶搬新家入住，當年領導抗爭的王家人一共分得5戶，有一部分人搬進新居。

《聯合報》報導，搬進新家的王家人之一是王家嬸嬸，未來如何處理新房？王家人之一王耀德不打算賣掉，暫時也不考慮搬進文林苑，但在考慮是否出租。

《聯合報》報導，文林苑從舊公寓變身成為地下3層、地上15層的大樓，曾是文林苑自救會長的謝春嬌，現在成為管委會主委，她說，大家盼搬新家，很珍惜現有的房子，不會輕言賣掉，但是，都更後房屋稅漲50倍、若賣掉還要繳45%交易稅，讓大家不敢賣房子。

文林苑房價從每坪單價40萬元漲到近期80萬元，一度甚至喊到120萬元，但房屋稅跟著漲，原本只要1千元，現在要5萬元，翻漲約50倍。

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  • 「文林苑」落成完工，當初抗爭王家人已有人搬進新房。（資料照，寬頻房訊提供）

    「文林苑」落成完工，當初抗爭王家人已有人搬進新房。（資料照，寬頻房訊提供）

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