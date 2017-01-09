嘉南鹽田種電 環團憂濕地消失…

太陽能種電看上嘉南鹽田。圖為台南北門井仔腳鹽田美景。（資料照，記者楊金城攝）

2017-01-09 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府綠能政策推動，太陽能發電成為重頭戲之一，而據報導，經濟部已鎖定台南、嘉義770公頃鹽灘地，作為衝刺太陽光電基地。

《聯合報》報導，被看上的種電鹽灘地，嘉義約有345公頃、台南約425公頃，都不在政府公告保育的濕地範圍，不過，卻引發環保人士的憂慮，擔心這些濕地可能被太陽能種掉了！甚至侵襲到黑面琵鷺保育地，批評經濟部是「抄捷徑」。

據報導，環團指控，用未開發的濕地種電，其實並不經濟，包括鳥的糞便可能掉到光電板上，影響發電效能，需要大量人力清理，原來的鹽田文化、生態環境等，都將受到衝擊，綜合效益來看，未必划算，不如找上已開發的「灰地」，才是解決生態及經濟的好方法。

官員表示 這些種電鹽地，已經排除了法定濕地、國家公園及七股鹽田等，若是作業順利，可望在2019年啟用發電。