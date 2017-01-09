今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
2017-01-09 06:28
氣象局指出，今天受東北季風影響，各地今晨低溫約降到17至20度之間，白天高溫則微幅攀升到19至25度之間。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）受東北季風影響，各地今晨低溫約降到17至20度之間，白天高溫則微幅攀升到19至25度之間，東半部及大台北東側會出現短暫雨，中南部則是多雲到晴的天氣。
氣象局表示，今天東半部及大台北東側偶有短暫雨，雨量不大，中南部則持續維持多雲到晴。溫度方面，今天清晨中部以北、宜蘭低溫約17、18度，花東及南台灣約18至20度間，最低溫為嘉義的16.1度，北台灣白天高溫僅19度，花東約21至23度，中南部中午前後可達25度以上，日夜溫差接近10度。
未來幾天仍受東北季風影響，週二（10日）中部以北及宜蘭將下探14、15度，南部及花東則約16至18度，且依舊只有東半部及大台北東側偶有短暫雨。未來一週大致是東北風的天氣型態，但週五（13日）之後第二波冷空氣達大陸冷氣團等級，強度還有變動的可能
空氣品質部分，今天馬祖、金門及西半部地區AQI多為對敏感族群不健康，中部及雲嘉南受地表風速增強有揚塵現象，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|13 ~ 15
|14 ~ 19
|15 ~ 21
|16 ~ 19
今日天氣預報。（圖取自氣象局網站）
今日各地紫外線多為低量級。（圖取自氣象局網站）
今天馬祖、金門及西半部地區AQI多為對敏感族群不健康，中部及雲嘉南受地表風速增強有揚塵現象，其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 年輕公務員挺年改 向反對者下戰書
- 台北》卡位停汽車 「機車鎖溝蓋」無法罰
- 〈熱門族群〉蝴蝶效應 造紙股開春我最強
- 〈有話職說〉主管打考績前，我怎麼寫「自我考評」？
- 《躲海巡》 跳海、圍警艇怪招百出
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 〈愛瘋迷〉留下遺憾的愛情
- 自由廣場》柯文哲改革北農 要有氣魄
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 融合佛教與法式風情─寮國龍坡邦
- 鋼價面臨上漲壓力
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More than 200 Taiwanese deportees still in China
- 【愛讀書】 《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 海倫清桃 越南版田中實加
- 〈旅遊的滋味〉古今相容的薩格勒布
- 〈熱門族群〉報價飆漲 DRAM類股躺著賺
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
- 廖國棟：黨產議題 詹啟賢不受洪信任
- 《中英對照讀新聞》World’s last wild frankincense forests are under threat 地球最後一座乳香林瀕危
- 使館官員揚言搞垮英副外相 以色列道歉
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- 自由共和國》林憲同／馬英九的二罪
- 知 名廣播人葛大衛 向學生集資購股涉詐
- 整修人行道有夠慢 商家罵翻
- 中寮銀髮好愛演 敬老圍爐秀自己
- 「妮妮」集人氣 捐款達621萬
- 國民黨3強選黨主席 媒體說他最弱...
- Q獅變霸獅 球迷「徽」常有意見
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
- 維納斯的呢喃（1／9～1／15）
- 年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
- 柯世傑、蘇志濱革命情 寧波馬金包銀
- 有線電視費率 彰投業者均凍漲
- 5旬男徵婚限嫩妻 把34歲女 竟罵她恐龍
- 整合資源 台中移工、東協服務中心揭牌
- 新文化運動 紙風車368喚醒溫暖人情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分