今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探

氣象局指出，今天受東北季風影響，各地今晨低溫約降到17至20度之間，白天高溫則微幅攀升到19至25度之間。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-09 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）受東北季風影響，各地今晨低溫約降到17至20度之間，白天高溫則微幅攀升到19至25度之間，東半部及大台北東側會出現短暫雨，中南部則是多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今天東半部及大台北東側偶有短暫雨，雨量不大，中南部則持續維持多雲到晴。溫度方面，今天清晨中部以北、宜蘭低溫約17、18度，花東及南台灣約18至20度間，最低溫為嘉義的16.1度，北台灣白天高溫僅19度，花東約21至23度，中南部中午前後可達25度以上，日夜溫差接近10度。

未來幾天仍受東北季風影響，週二（10日）中部以北及宜蘭將下探14、15度，南部及花東則約16至18度，且依舊只有東半部及大台北東側偶有短暫雨。未來一週大致是東北風的天氣型態，但週五（13日）之後第二波冷空氣達大陸冷氣團等級，強度還有變動的可能

空氣品質部分，今天馬祖、金門及西半部地區AQI多為對敏感族群不健康，中部及雲嘉南受地表風速增強有揚塵現象，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 15 14 ~ 19 15 ~ 21 16 ~ 19

今日天氣預報。（圖取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為低量級。（圖取自氣象局網站）