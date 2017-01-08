忠孝復興不是「最擁擠」 這站才是最擠第1名
2017-01-08 23:10
〔記者陳紜甄／台北報導〕忠孝復興站是捷運中最擁擠的車廂？據統計，平日時段，中山國中、南京復興與松山機場站名列「最擁擠」前三名，假日由大安站，包辦第一、二名。外界視為湧入人潮最多的忠孝復興站，出乎意料，落出榜外。北捷站務處副處長曾朝暉分析，松山線與信義線陸續通車，分散忠孝復興站人流，造成運輸量下降。
信義線與松山線一Ｏ二年後陸續通車，南京復興與大安站因此崛起，擠掉忠孝復興站，躍上平日擁擠率前三名。擁擠率算法為，車廂內每分鐘最大載運量除當時車廂內人數。曾朝暉表示，兩線通車後，民眾會選擇搭乘次數最少且最快的路線轉乘，忠孝復興站運輸量因此下滑。
往動物園方向的中山國中、南京復興與松山機場站，平日晚間七時至七時卅分，車廂擁擠到無法疏運，名列擁擠率前三名。曾朝暉分析表示，內湖上班通勤人數從起站累積到中山國中站，下站南京復興才能轉乘至松山線。不過，文湖線屬於「中運量」，容納人數小，人潮一多，擁擠感也較其他高運量車廂明顯。
被視為運輸量最高，旅運人次最多的板南線，意外僅有龍山寺站上平日排行榜。曾朝暉表示，通勤人潮從頂埔站累積至龍山寺站，造成龍山寺站車廂人滿為患，待抵達西門與忠孝新生等站，乘客才紛紛下車轉乘。搭板南線到台北工作的民眾表示，捷運行駛頂埔到龍山寺站期間，上班族不斷湧入，空間不夠仍硬擠上車，「擁擠到讓人不舒服。」
曾朝暉表示，假日參觀動物園的人潮，約莫下午四時卅分至晚間六時，搭乘文湖線返家至內湖或在大安站轉乘他線，因此往南港展覽館方向的大安站，擠滿乘客，囊括假日排行榜擁擠率第一、二名，跌破眾人眼鏡。
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