德國創意男女廁圖示 網友笑翻：給色狼上的吧
2017-01-08 23:29
〔即時新聞／綜合報導〕通常在廁所外面都會有清楚的性別標示，讓人看出究竟是男廁還是女廁，有些廁所還會使用圖示來分辨男女廁。不過德國最近卻出現一個極有創意的男女廁分類標示，引來網友討論。
日本網友「usui_y」日前在推特貼出德國一間電影院男女廁外圖片標示的照片。男廁外的圖示上有個短頭髮的男生正張開雙手奔跑，看起來像是在追人。女廁外的圖示上則是一位長頭髮的女生，她也同樣張開雙手在奔跑。將兩張圖示放在一起後，就可以明顯看到，男生像個色狼一樣張開雙手，緊追在女生後面。
許多網友看到這樣的男女廁圖示後都笑翻，有人直言，「這應該是專門給色狼上的廁所吧...」還有網友幽默表示，「我想看這家電影院的男女共有廁所的圖示。」
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