冬天紫外線較少不用防曬？這樣想你就錯了
2017-01-08 22:58
〔即時新聞／綜合報導〕夏天因為陽光強，很多人出門都會防曬，到了陽光較弱的冬天，有些人就會停止防曬。不過紫外線當中的UVA，受季節影響並不大，因此冬天最好還是要擦防曬，才能避免體內生鏽、形成皺紋。
據《優活健康網》報導，紫外線會破壞膠原蛋白，讓人體內生出鏽，進而形成皺紋。有些人只在7、8月的盛夏防曬，但這樣其實不妥，因為紫外線當中的UVA受季節的影響很小。就算是冬天，照射量也仍有盛夏的一半，冬季的UVB照射量也約是盛夏的20%。此外，就算是陰天時，紫外線的照射量仍約為晴天的60%，雨天紫外線照射量則約是晴天的30%。
報導指出，紫外線對人造成的傷害要取決於照射過的紫外線總量，如果冬天長時間照射，還是會有傷害。因此無論夏季還是冬季、晴天還是陰天，一年中365天都必須防紫外線。
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