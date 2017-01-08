竹縣營養午餐改家長全額自付 費用維持現行

2017-01-08 22:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣公立國中、小學自下學期開始，學校營養午餐從原本幾乎免費（僅收非基改食材每餐5元）改由家長全額負擔，縣府教育處確認收費將按現行補助標準，並請各校展開調查，家長可以選擇參加與否；不參加者，可改為自己帶便當或是由家人親送。經濟弱勢家庭學生，仍由政府全額補助。

縣府教育處表示，國中、小學下學期預定2月13日開學，已行文各校，進行營養午餐用餐人數的調查。要參加的學生，餐費維持現行收費標準，另外每學期繳交基本費400元及燃料費160元，基本費是用於修繕廚房設備等午餐相關事宜。

因此國小每人每餐37元，預計一學期3552元，連基本和燃料費總共4112元。

國中每人每餐40元，預計一學期3840元，連基本和燃料費總共4400元。

教育處說，家長選擇不參加營養午餐的話，可親自送便當到學校警衛室，或是讓讓孩子帶便當，使用學校的蒸飯設備，每學期收取燃料費160元。

教育處表示，竹縣國中有15904人，國小有為34589人，營養午餐改由家長全額自付後，一年可節減3.26億元；弱勢學生約有2500人，每年補助約1904萬元。

此外，新竹縣公立國中小學免費教科書政策，自下學期開始也喊停，改由家長自付。

教育處表示，國小每學期收取330元到580元，國中每學期收取630元到790元，實際金額以當年度版本為準。經濟弱勢家庭學生仍維持政府全額補助。

經濟弱勢家庭學生包含低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故、以及經導師家庭訪視認定（如父母非自願性失業一個月以上、無薪休假及任一方身殘、身障等家庭經濟困難者）等4類。