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活到老學到老！ 桃園87歲阿公上社大

桃園社大辦學成果豐碩，包含戲曲、熱舞、歌唱等動態活動。（記者陳昀攝）

2017-01-08  21:38

［記者陳昀／桃園報導］桃園社區大學今天舉辦期末成果展，由30個班級協力表演、設置52個攤位，包含戲曲、熱舞、剪髮、經絡、越南語等豐富辦學成果，並表揚14位參與課程超過10年的資深學員、87歲最高齡的學員許游員，以及12位優秀講師。

桃園社區大學校長彭宣鳳表示，桃園市濟世功德協進會自96年以來已承辦桃園社大10年，共開設超過8千門課程、學員累計逾10萬人次，多年來推出不少課程，協助不少老人家找到生活重心，也幫助一些市民就業，課程包含手工皂、經絡推拿、剪髮，更特別的還有歷史采風踏查，結合社區營造與在地文史課程，內容多元。

桃園市長鄭文燦說，今年起市民大學整併到社區大學，市府將給予社大辦學資源、經費支持及場地等各種協助，並請教育局依據各區傳統及教學資源進行區域微調、兼顧城鄉發展。

他說，社區大學課程包羅萬象，包含知識型與探索型，而且大多是體驗式課程，從做中學、學中做，提高學習效果，讓學員以活到老、學到老的精神，成為公民社會的基礎。

目前桃園市共有5所社區大學，包括桃園社區大學（桃園區）、中壢社區大學（中壢、觀音）、八德社區大學（八德、龍潭、大溪）、新楊平社區大學（新屋、楊梅、平鎮）及蘆竹社區大學（龜山、蘆竹、大園）。

桃園社區大學主祕姜芯蕙表示，他們10多年來辦學用心，從一開始只開設319門課程，到現在有近4千門課程，但下學期並沒有取得桃園社區大學標案，改承辦蘆竹社大，即日起至3月6日開放報名，詳情可查詢桃園市桃園社區大學，或電洽：（03）319-3344。

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  • 市長鄭文燦表揚14名在桃園社區大學參與課程達10年的學員，以及87歲的年長學員許游員。（記者陳昀攝）

    市長鄭文燦表揚14名在桃園社區大學參與課程達10年的學員，以及87歲的年長學員許游員。（記者陳昀攝）

  • 桃園社區大學設置許多攤位，展示靜態成果。（記者陳昀攝）

    桃園社區大學設置許多攤位，展示靜態成果。（記者陳昀攝）

  • 市長鄭文燦向在桃園社大開設「書畫裱褙藝術」的教師黃金富（左二）學習。（記者陳昀攝）

    市長鄭文燦向在桃園社大開設「書畫裱褙藝術」的教師黃金富（左二）學習。（記者陳昀攝）

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標題：活到老學到老！ 桃園87歲阿公上社大


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