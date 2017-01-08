活到老學到老！ 桃園87歲阿公上社大
2017-01-08 21:38
桃園社大辦學成果豐碩，包含戲曲、熱舞、歌唱等動態活動。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］桃園社區大學今天舉辦期末成果展，由30個班級協力表演、設置52個攤位，包含戲曲、熱舞、剪髮、經絡、越南語等豐富辦學成果，並表揚14位參與課程超過10年的資深學員、87歲最高齡的學員許游員，以及12位優秀講師。
桃園社區大學校長彭宣鳳表示，桃園市濟世功德協進會自96年以來已承辦桃園社大10年，共開設超過8千門課程、學員累計逾10萬人次，多年來推出不少課程，協助不少老人家找到生活重心，也幫助一些市民就業，課程包含手工皂、經絡推拿、剪髮，更特別的還有歷史采風踏查，結合社區營造與在地文史課程，內容多元。
桃園市長鄭文燦說，今年起市民大學整併到社區大學，市府將給予社大辦學資源、經費支持及場地等各種協助，並請教育局依據各區傳統及教學資源進行區域微調、兼顧城鄉發展。
他說，社區大學課程包羅萬象，包含知識型與探索型，而且大多是體驗式課程，從做中學、學中做，提高學習效果，讓學員以活到老、學到老的精神，成為公民社會的基礎。
目前桃園市共有5所社區大學，包括桃園社區大學（桃園區）、中壢社區大學（中壢、觀音）、八德社區大學（八德、龍潭、大溪）、新楊平社區大學（新屋、楊梅、平鎮）及蘆竹社區大學（龜山、蘆竹、大園）。
桃園社區大學主祕姜芯蕙表示，他們10多年來辦學用心，從一開始只開設319門課程，到現在有近4千門課程，但下學期並沒有取得桃園社區大學標案，改承辦蘆竹社大，即日起至3月6日開放報名，詳情可查詢桃園市桃園社區大學，或電洽：（03）319-3344。
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