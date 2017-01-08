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「英國藍」農藥超標 大統判賠加盟商

2017-01-08  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕知名茶飲品牌「英國藍」2015年間被台中、台南衛生局驗出茶品農藥殘留超標，重創品牌形象並造成各加盟店營業額銳減；在新竹經營加盟店的范姓男子向英國藍指定供貨商「大統茶莊」求償營業損失，新竹地院判決大統須賠償范男42萬元，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，范男認為大統明知茶葉農藥超標，還照常出貨給英國藍加盟商，甚至提供假的SGS檢驗報告，導致農藥事件爆發後，各加盟商紛紛慘賠；由於大統負責人柯姓男子曾向檢方供稱違反《食品安全衛生管理法》，「芬普尼超標及含重金屬的茶葉已經販售，我只會給客戶看合格的檢驗報告，2014年11月有茶葉進關，我知悉不合格」，法官因此認定大統須為加盟商損失負責，判柯男須賠償范男42萬餘元，全案仍可上訴。

2015年間，大統茶莊供應英國藍的「特選清茶」、「特選紅茶」，經台中市衛生局驗出芬普尼農藥殘留分別達0.008ppm與0.005ppm，超過0.002ppm的標準；台南市衛生局也驗出「特選綠茶」、「包種清茶」、「烏龍茶」、「特選紅茶」有不符規定的重金屬殘留物。

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  • 新竹地院判決「英國藍」指定供貨商「大統茶莊」，須賠償英國藍新竹加盟店經營者范男42萬元，全案仍可上訴。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新竹地院判決「英國藍」指定供貨商「大統茶莊」，須賠償英國藍新竹加盟店經營者范男42萬元，全案仍可上訴。（資料照，記者賴筱桐攝）

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