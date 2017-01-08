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明北台灣低溫16度 週五入冬最強冷氣團來襲

受東北季風影響，明天清晨北台灣低溫約16度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-08  21:03

〔即時新聞／綜合報導〕明日（9日）清晨中部以北及宜蘭低溫將下探16、17度；花東及南台灣約18至20度間，與今天清晨相比低了3到4度。

中央氣象局表示，明日東北季風持續影響，不過水氣減少，導致東半部及北部雖然雲量仍多，但僅東半部及大台北東側偶有短暫雨，且雨量不會太大；中南部則維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，北台灣高溫僅19度左右、花東地區約21至23度，整天感受偏涼；中南部中午前後仍可達25度以上，日夜溫差接近10度。

中央氣象局指出，明晚起到後天（10日）清晨將是冷空氣影響最大的時候，中部以北及宜蘭將下探14、15度；南部及花東則約16至18度，請留意溫度上的變化。

另外，氣象專家吳德榮今天在洩天機教室指出，根據最新數值模擬顯示，本週五（13日）起，將有另一波鋒面及較強冷空氣南下，吳德榮提醒這股冷空氣有可能是入冬以來最強，將為台灣帶來入冬之後的最低氣溫，這股冷空氣將影響至下週日（15日），有機會成為入冬以來第一波「強烈大陸冷氣團」。（台北市氣溫低於12度）

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，下午兩點距離鵝鑾鼻約1500多公里，向西北西移動，未來將穿越菲律賓南部進入南海，對台灣沒有直接影響。

空氣品質方面，北部、中部、雲嘉南、高屏、金門及馬祖地區AQI為對敏感族群不健康等級，其餘地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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  • 明日白天全台氣溫。（圖擷取自中央氣象局）

    明日白天全台氣溫。（圖擷取自中央氣象局）

  • 明日全國各空品區空氣品質指標。（圖擷取自環保署）

    明日全國各空品區空氣品質指標。（圖擷取自環保署）

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標題：明北台灣低溫16度 週五入冬最強冷氣團來襲


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