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2年供2萬人飽餐一頓 桃園「愛心待用餐」送暖

18間店家今天主動提供近2千份熱食及物資，給需要民眾享用。（記者陳昀攝）

2017-01-08  20:44

［記者陳昀／桃園報導］大溪廣播電台103年起發動「愛心待用餐」服務，桃園市有18間店家響應，2年多來提供逾2萬人次飽餐一頓。今天他們在桃園區文昌公園舉辦「寒冬送暖活動」，免費提供近2千份熱食與物資給需要民眾，副市長王明德也前往頒發感謝狀給店家，希望號召更多人付出愛心。

大溪廣播電台董事長凃進益表示，成立愛心待用餐是希望協助生計困頓的民眾，有尊嚴地度過經濟不便的日子，也減少因飢餓、貧窮造成的不幸事件，店家會在門口貼「愛心待用餐」貼紙供辨識。他說，這次寒冬送暖活動完全沒有募款，純屬18間店家的義舉，且有近百名志工報名協助，令人感動。

王明德表示，社會福利政策除了靠市府推動外，社會善心人士的協助也很重要，感謝大溪廣播電台及這些店家，讓社會上的緊急救助措施更完善，希望更多人共襄盛舉，一同散播愛心種子。

業者楊小姐說，她原本就提供愛心待用餐多年，得知電台發起後希望能廣為宣傳而加入，希望需要的朋友不要有壓力。

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  • 副市長王明德代表頒贈感謝狀給18間提供愛心待用餐的店家。（記者陳昀攝）

    副市長王明德代表頒贈感謝狀給18間提供愛心待用餐的店家。（記者陳昀攝）

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