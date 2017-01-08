最多人錯這題！ 駕照筆試十大殺手考題出爐...

2017-01-08 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣想要開車上路，就必須先通過駕照考試，不過考照還分為筆試和路考。最近高雄市區監理所就公布統計資料，整理出去年下半年最多人在汽車駕照筆試中答錯的題目。

在去年下半年的「Top-10 汽車筆試十大殺手考題」中，最多人答錯的筆試題目是認錯「高速公路交流道」的標誌，答錯次數高達229次。第二多人答錯的題目則是認錯「禁止大型重型機車以外之機車進入」的標誌，答錯次數有226次。而去年也有221人次達錯「車道指示」標誌，讓該題成為第三大殺手考題。

而第四多人錯的則是，汽車駕駛人駕車肇事，在無人受傷或死亡情況下，關於逃逸者的處罰方式，答錯人次有194次。而「近障礙物線」的標誌去年也有175人次辨識錯誤，是第五大殺手考題。殺手題第六名是汽車駕駛在一年內違規記點達六次的處置方式、第七名是「分車分向線」的標誌、第八名是汽車裝載貨物超過核定重量時的裁罰方式。第九名是「行人專用號誌」的標誌、第十名則是汽車肇事時、除非車內著火、有爆炸危險，否則應該在車內急救傷者。