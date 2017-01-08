手工帽送上門 溫暖啟智協會會員
2017-01-08 21:29
〔記者詹士弘／雲林報導〕廣聚協會秘書長李淑貞平時喜歡織毛線，還在網路成立粉絲頁，邀請志同道合的朋友加入，製作很多手工帽，贈送給各地的弱勢團體，最近在雲林縣議員王又民牽線下與雲林縣啟智協會合作，並送出40頂毛帽。
啟智協會理事長李惠丹表示，各界愛心湧入，讓學員在冬天仍能感受社會的溫暖，目前協會除在日間照顧喜憨兒，讓孩子家長能安心上班外，專業老師也輔導啟智學員學習自立，孩子們的進步讓人有目共睹。
李惠丹也指出，協會目前電腦及冰箱各缺一部，希望社會大眾踴躍捐輸，王又民聽到立即表示，願意承擔這項責任，並立即打電話給斗六扶輪社進行勸募，獲得到正面回應，學員聽到了，都露出天真的笑容，現場愛心滿溢。
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