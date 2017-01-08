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鐵人三項大鵬灣站 謝昇諺奪冠直呼「爽」

GARMIN LAVA鐵人三項系列賽暨年度冠軍錦標賽屏東大鵬灣站今早先下水。（記者陳彥廷攝）

2017-01-08  19:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕GARMIN LAVA鐵人三項系列賽暨年度冠軍錦標賽今天於東港大鵬灣登場，逾1500名三鐵選手同場較勁，台灣鐵人一哥謝昇諺今年再度參賽，以2小時0分56六秒成績勇奪冠軍，狀況超好的他對大鵬灣環灣道路及國道騎自行車的賽道品質是讚不絕口，賽後直呼「爽！」。

在東港大鵬灣舉辦的游泳1點5公里、自行車40公里及路跑10公里的三鐵賽，是全台目前唯一自行車能上國道的三鐵賽事，而今天不僅沒下雨，海線空污還稍稍緩解，已屬「天公作美」，不少選手都突破以往成績，對國道自行車更是讚譽有加，如17歲的新星張家豪比去年再進步，以2小時4分餘奪銀。

去年一月僅參加Try Tri三鐵藉以調整國際賽事狀況的鐵人一哥謝昇諺，去年中被診斷出足底筋膜炎，一度在賽場上只能當「步兵」，治療期間雖參加226公里的超鐵，但今天算是「腳不痛」後的首個正式大型比賽。

「比得神清氣爽！」謝昇諺表示，足底筋膜炎讓他一度無法跑步，賽前也頗擔憂原就不屬強項的路跑拖慢速度，還好氣溫適中順利發揮，在比遍全台賽事，大鵬灣冬季除氣候氣溫適中，環湖場地也適合路跑，自行車上國道更一直是大鵬灣特色，屬國內絕佳的三鐵場地。

賴姓參賽者於35到39歲男生組獲季軍，他大讚，以往三鐵比賽頂多是騎上快速道路，但就算是快速道路，和國道三的品質一比，路面狀況「根本比不上」，以後只要有辦自行車上國道，就會想盡辦法參加到底。

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  • GARMIN LAVA鐵人三項系列賽暨年度冠軍錦標賽屏東大鵬灣站今早先下水。（記者陳彥廷攝）

    GARMIN LAVA鐵人三項系列賽暨年度冠軍錦標賽屏東大鵬灣站今早先下水。（記者陳彥廷攝）

  • GARMIN LAVA鐵人三項系列賽暨年度冠軍錦標賽屏東大鵬灣站今早開跑，台灣鐵人一哥謝昇諺奪冠。（記者陳彥廷攝）

    GARMIN LAVA鐵人三項系列賽暨年度冠軍錦標賽屏東大鵬灣站今早開跑，台灣鐵人一哥謝昇諺奪冠。（記者陳彥廷攝）

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