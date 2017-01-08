雲林家扶扮迎賓大使 歡迎民眾來趟輕旅行
2017-01-08 19:29
寒假到雲林輕旅行，一望無際的油菜花海，讓人難以忘懷。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會即將在雲林虎尾舉行，雲林家扶成員扮迎賓大使，帶著最具雲林特色的布袋戲偶到雲林高鐵站前廣場，歡迎民眾到雲林輕旅行，到虎尾看花燈，欣賞一眼望不盡的油菜花田、品嚐當季的茂谷柑、烏魚子、水林地瓜，看布袋戲，友善的雲林歡迎大家。
雲林家扶中心主任廖志文表示，寒假即將到來，不少家長來電詢問如何安排親子旅遊。今年的台灣燈會在雲林，帶孩子們來雲林除了可以看燈會，雲林縣有豐富的農特產，口感鬆軟綿密、清甜爽口水林地瓜正值當時，還有盛產斗六茂谷柑、柳丁、古坑咖啡，民眾體驗雲林正是時候。
雲林家扶的伙伴與大屯社區的孩子，邀請大山城掌中劇團長王有騰，帶著眾戲偶與鳳凰齊聲∼吉鳴雲揚，今天在高鐵站前邀請大家來雲林虎尾、北港賞花燈、廟宇朝聖、品嚐鄉下特有的美食，還有濃濃的人情味。
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