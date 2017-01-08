| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馮光遠丟震撼彈 宣布退出時代力量 耶路撒冷疑遭恐攻 卡車撞軍人4死15傷 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

雲林家扶扮迎賓大使 歡迎民眾來趟輕旅行

寒假到雲林輕旅行，一望無際的油菜花海，讓人難以忘懷。（記者詹士弘攝）

2017-01-08  19:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會即將在雲林虎尾舉行，雲林家扶成員扮迎賓大使，帶著最具雲林特色的布袋戲偶到雲林高鐵站前廣場，歡迎民眾到雲林輕旅行，到虎尾看花燈，欣賞一眼望不盡的油菜花田、品嚐當季的茂谷柑、烏魚子、水林地瓜，看布袋戲，友善的雲林歡迎大家。

雲林家扶中心主任廖志文表示，寒假即將到來，不少家長來電詢問如何安排親子旅遊。今年的台灣燈會在雲林，帶孩子們來雲林除了可以看燈會，雲林縣有豐富的農特產，口感鬆軟綿密、清甜爽口水林地瓜正值當時，還有盛產斗六茂谷柑、柳丁、古坑咖啡，民眾體驗雲林正是時候。

雲林家扶的伙伴與大屯社區的孩子，邀請大山城掌中劇團長王有騰，帶著眾戲偶與鳳凰齊聲∼吉鳴雲揚，今天在高鐵站前邀請大家來雲林虎尾、北港賞花燈、廟宇朝聖、品嚐鄉下特有的美食，還有濃濃的人情味。

廣告
  • 雲林家扶扮迎賓大使，帶著布袋戲偶，歡迎民眾一起到雲林輕旅行。（記者詹士弘攝）

    雲林家扶扮迎賓大使，帶著布袋戲偶，歡迎民眾一起到雲林輕旅行。（記者詹士弘攝）

  • 雲林的鳥魚子，滋味讓人難忘。（記者詹士弘攝）

    雲林的鳥魚子，滋味讓人難忘。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 家扶 虎尾 輕旅行 迎賓大使
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：雲林家扶扮迎賓大使 歡迎民眾來趟輕旅行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.