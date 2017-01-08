一例一休成本增 仲介業盼合理調整服務費
［記者吳柏緯／台北報導］一例一休上路後，幾乎全年無休的人力仲介業因排班、休假事宜搞得人仰馬翻，而且不少從業人員如果接獲雇主或外勞的要求，必須利用休息日出勤工作，連帶造成人事成本上升，仲介業者坦言很辛苦。依不同公司規模大小，每月粗估增加的人事成本從數十萬到一百多萬不等。
桃園市就業服務商業同業公會理事長黃杲傑形容，匆促上路的一例一休政策如同一個災難。他指出仲介的工作性質特別，幾乎是全年無休，即便是休假，只要接到電話，仍要協助雇主或外勞處理事情。新法缺乏彈性，而且沒有任何配套、未考量不同行業的特殊性，上路後，人事成本都因為加班費上漲而連帶提升，讓大家叫苦連天。
據了解，一例一休後，休息日出勤要支付較高的加班費，費用將直接反映在仲介業的人力成本上，業者估算每月光人事支出就要增加百萬。而台灣近年外勞人數增加速度快，也連帶增加仲介的工作量。目前台灣的仲介人數約2萬人，外勞人數突破60萬大關，相當於每人平均必須面對30個外勞與家庭，未來若放寬農業外勞或長照外勞，仲介的工作負擔恐會更大。
除了勞動成本上升，工作量大增，仲介業希望長達13年沒調整的服務費也能藉著這個機會調漲。黃杲傑表示，外界都以為仲介業者媒合外勞與雇主後就沒事，每月坐領1000多元的服務費，但實際上，不論是雇主或外勞，發生任何狀況都需要仲介協助，勞動部也有明文規定仲介有上百項的服務項目，而仲介所服務的內容遠超過勞動部規範。
依照目前法令，仲介業者每月向外勞收取的服務費落在1500元至1800元之間。黃杲傑認為，應調整至收入所得的10%，才能夠合理反映仲介的勞動成本。
針對調整服務費一事，外勞雇主與勞工團體各有不同的看法。勞團指出，目前服務費分擔比例不合理，通常是雇主要求仲介服務，但是費用卻是外勞支付，若要調整恐將增加外勞的負擔；聘僱外勞擔任家庭看護工多年的陳小姐表示支持調整收費。她以自身經歷說明，仲介協助處理了許多繁雜的手續與文書工作，為雇主節省不少時間，而且向仲介反映問題都能很快獲得解決，幾乎是全年無休，這些勞動成本應該反映在服務費用上。至於調整多少以及雇主與外勞的負擔比例，都可以討論。
勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠指出，如何調整服務費，不只仲介，外勞的來源母國也很關心。他說明，目前針對如何調整服務費一事，正在進行預告蒐集意見，若仲介業者有任何建議，可備妥成本分析等資料送往勞動部，待60天預告期截止後，會再視情況開會討論。
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