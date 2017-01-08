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南投夫妻揹負競賽 洪國煜夫婦3連霸

2017-01-08  19:01

〔記者謝介裕／南投報導〕梅花陸續綻放，南投縣信義鄉踏雪尋梅之「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」活動，今日在牛稠坑柳家梅園熱鬧登場，民眾參與踴躍，其中「甜蜜負擔夫妻揹負」方面，青年組冠軍洪國煜、盧怡君夫婦最受注目，成功締造冠軍3連霸的新紀錄。

信義鄉素有「梅鄉」之稱，全鄉種植梅樹面積800多公頃，從風櫃斗、烏松崙迄牛稠坑等梅區，處處可見梅花綻放枝頭，呈現「遠觀花似雪，近看雪是花」的花海美景。

該活動今年邁入第17年，除了「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」2項趣味競賽以外，也安排布農八部合音等歌舞表演，許多遊客一早便在草地上鋪好了野餐墊，一邊聽歌、一邊觀看比賽，度過這難得的賞梅之旅。  

南投縣長林明溱也特別到場，除了與信義鄉長史強一起推銷信義鄉賞梅、泡湯、雙龍瀑布、琉璃光之橋等特色美景以外，也邀請大家從1月21日開始，迄農曆春節期間，別忘了到南投市賞花燈、看沙雕及恐龍展，保證不虛此行。

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  • 南投縣信義鄉踏雪尋梅之「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」活動，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    南投縣信義鄉踏雪尋梅之「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」活動，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

  • 南投縣信義鄉踏雪尋梅之「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」活動，民眾參與踴躍，其中，「甜蜜負擔夫妻揹負」項目，彰化縣洪國煜及盧怡君夫婦（左抱小孩），在青年組完成冠軍3連霸；壯年組由同來自彰化縣的陳加恩及江鑾英夫婦（右）奪冠。（記者謝介裕攝）<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    南投縣信義鄉踏雪尋梅之「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」活動，民眾參與踴躍，其中，「甜蜜負擔夫妻揹負」項目，彰化縣洪國煜及盧怡君夫婦（左抱小孩），在青年組完成冠軍3連霸；壯年組由同來自彰化縣的陳加恩及江鑾英夫婦（右）奪冠。（記者謝介裕攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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標題：南投夫妻揹負競賽 洪國煜夫婦3連霸


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