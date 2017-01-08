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屏東新站2期工程春節前啟用 增700機車停車位

屏東車站西停車場將於春節後關閉。（記者李立法攝）

2017-01-08  18:47

〔記者李立法／屏東報導〕因應春節激增的旅客運量，屏東新站2期工程預計2週後啟用，民眾屆時進站搭火車將更便利，台鐵並在前站增闢可容納700部機車的收費停車場，10日起開放使用，站方呼籲機車族別在人行道任意停車，以免被拖吊受罰。

民眾目前到屏東新站搭火車須從公勇路的後站上月台，第2期工程除增加1個列車股道方便旅客上車外，民眾也不必再繞到後站，直接從光復路前站上月台，台鐵正加緊趕工，以利在春節前疏運激增的返鄉人潮。

屏東新站啟用1年多來，通勤民眾時常反映停車不方便，唯一可免費使用的新站西側停車場，位置過遠，且只能停放機車，對開車族不便。

屏東站長董阿成表示，前站光復路旁已開闢新的機車收費停車場，離車站較近，可容納700部機車，10日啟用，籲請機車族勿貪一時方便，將機車停在人行道上，以免受罰。

董阿成指出，免費停放機車的車站西側停車場，春節過後將暫時關閉，將規劃為可停放汽、機及腳踏車的停車空間，並加快東側停車場的啟用時程，未來汽、機及單車族都有地方停車，但基於使用者付費原則，停車場將採收費方式經營。

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  • 前站新闢的收費停車場，可容納七百部機車。（記者李立法攝）

    前站新闢的收費停車場，可容納七百部機車。（記者李立法攝）

  • 站方籲請機車族別在人行步道停車，以免受罰。（記者李立法攝）

    站方籲請機車族別在人行步道停車，以免受罰。（記者李立法攝）

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相關關鍵字： 停車位 啟用 屏東新站 機車 火車站
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