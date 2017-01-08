高市大年初一至初三停收垃圾 初四恢復清運

環保局表示，大年初一至初三停收垃圾，初四恢復正常垃圾清運。（記者陳文嬋攝）

2017-01-08 18:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，民眾年終大掃除，高市府環保局今表示，大年初一至初三停收垃圾，初四恢復正常垃圾清運，隨意丟棄最高可罰6千元。

環保局指出，為避免連假垃圾堆置，影響民眾住家環境，部分清潔隊員犧牲除夕休假，中午起加強將垃圾全數清運完畢，大年初一至初三停止收運垃圾，呼籲民眾將垃圾及廚餘妥善包紮貯存，切勿丟棄於戶外，初四中午起恢復垃圾清運，依照正常清運路線，讓民眾能乾淨過好年。

環保局指出，即日起至26日採登記制，受理民眾汰舊家具或大型廢棄物，但不包含事業廢棄物，民眾可電洽各區清潔隊登記，再依約搬至指定地點回收，最後由清運專車載走，避免放置路邊時間太久，進而影響市容，隨意丟棄可依廢棄物清理法，開罰1500元至6000元。