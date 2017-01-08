台灣燈會首創新住民燈區 歡迎娘家親友來台

新住民彩繪燈籠，迎接台灣燈會。（記者詹士弘攝）

2017-01-08 18:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會首創新住民燈區，將有越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等5國主題花燈，縣府為展現對新住民的重視，今天舉辦多元文化嘉年華會；縣長李進勇歡迎新住民邀請娘家親友們來台灣看燈會，一起「鬥鬧熱」。

雲林縣新住民人數已達1萬5578人，佔全縣總人口的2.2%，李進勇表示，新住民到台灣最大的願望就是能安居樂業，政府除了讓她們有賓至如歸的感覺，也應協助新住民保留其母國文化及母語；雲林縣府為了向新住民致意，今年台灣燈會特別安排新住民燈區，希望展現雲林多元文化的風貌。

立委劉建國表示，希望新住民姐妹們的母語能代代相傳，政府推動新南向政策，對母國文化的了解就是發展此政策最寶貴的無形資產；副議長蘇俊豪也表示，他的另一半是來自中國，對新住民適應問題最能感同身受，但不管她們來自哪裡，只要以台灣為家，就是台灣人；以雲林為家，就是雲林人。

移民署雲林服務站主任林炳煌表示，過去雲林縣新住民辦歸化手續，只能到移民署斗六服務站辦理，經副議長蘇俊豪爭取後，從去年底起，沿海的台西、麥寮、四湖、水林、口湖、北港及東勢7鄉鎮，新住民申請準歸化中華民國國籍證明書或台灣地區居留證，可就近送當地戶政事務所代辦，減少舟車勞頓之苦。

活動會場還有有多元文化親子著色比賽、異國美食體驗教學DIY、異國服體驗、異國基本問候語教學、多元文化文物展、多元文化印尼皮影人偶DIY體驗、異國美食品嚐及紙燈籠多元文化元素繪畫及造型設計比賽，讓參加的大小朋友們都相當開心。

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