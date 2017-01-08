| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馮光遠丟震撼彈 宣布退出時代力量 耶路撒冷疑遭恐攻 卡車撞軍人4死15傷 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

台灣燈會首創新住民燈區 歡迎娘家親友來台

新住民彩繪燈籠，迎接台灣燈會。（記者詹士弘攝）

2017-01-08  18:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會首創新住民燈區，將有越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等5國主題花燈，縣府為展現對新住民的重視，今天舉辦多元文化嘉年華會；縣長李進勇歡迎新住民邀請娘家親友們來台灣看燈會，一起「鬥鬧熱」。

雲林縣新住民人數已達1萬5578人，佔全縣總人口的2.2%，李進勇表示，新住民到台灣最大的願望就是能安居樂業，政府除了讓她們有賓至如歸的感覺，也應協助新住民保留其母國文化及母語；雲林縣府為了向新住民致意，今年台灣燈會特別安排新住民燈區，希望展現雲林多元文化的風貌。

立委劉建國表示，希望新住民姐妹們的母語能代代相傳，政府推動新南向政策，對母國文化的了解就是發展此政策最寶貴的無形資產；副議長蘇俊豪也表示，他的另一半是來自中國，對新住民適應問題最能感同身受，但不管她們來自哪裡，只要以台灣為家，就是台灣人；以雲林為家，就是雲林人。

移民署雲林服務站主任林炳煌表示，過去雲林縣新住民辦歸化手續，只能到移民署斗六服務站辦理，經副議長蘇俊豪爭取後，從去年底起，沿海的台西、麥寮、四湖、水林、口湖、北港及東勢7鄉鎮，新住民申請準歸化中華民國國籍證明書或台灣地區居留證，可就近送當地戶政事務所代辦，減少舟車勞頓之苦。

活動會場還有有多元文化親子著色比賽、異國美食體驗教學DIY、異國服體驗、異國基本問候語教學、多元文化文物展、多元文化印尼皮影人偶DIY體驗、異國美食品嚐及紙燈籠多元文化元素繪畫及造型設計比賽，讓參加的大小朋友們都相當開心。

相關影音

廣告
  • 新住民穿著本國華服參加多元文化嘉年華會。（記者詹士弘攝）

    新住民穿著本國華服參加多元文化嘉年華會。（記者詹士弘攝）

  • 縣長李進勇贈送禮品給三代同堂的異國婚姻家庭。（記者詹士弘攝）

    縣長李進勇贈送禮品給三代同堂的異國婚姻家庭。（記者詹士弘攝）

  • 新住民的本國服裝華麗搶眼。（記者詹士弘攝）

    新住民的本國服裝華麗搶眼。（記者詹士弘攝）

  • 副議長蘇俊豪（中）的另一半也是新住民，對爭取新住民福利不餘遺力。（記者詹士弘攝）

    副議長蘇俊豪（中）的另一半也是新住民，對爭取新住民福利不餘遺力。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉建國 台灣燈會 新住民 新南向政策 李進勇 蘇俊豪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：台灣燈會首創新住民燈區 歡迎娘家親友來台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.