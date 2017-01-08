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金雞報喜迎春 蘆洲區公所週二名師揮毫寫春聯

2017-01-08  18:40

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區公所向民眾「金雞報喜」，連續數年邀請書畫名師揮毫寫春聯，提供民眾索取迎新春。今年再邀多位書法老師從後天（10日）開始一連3天上午9點到12點、下午1點半到3點半在蘆洲區公所大廳現場提筆揮毫寫春聯，提供民眾索取。

10日為系列活動首日，將由蘆洲區公所區長賴俊達和書法老師林冠潤、陳逸如、陳文樹等三人共同開筆，不論是祈求平安、健康或是財運，現場也能依民眾的需求完成「客製化」春聯，讓民眾歡喜迎接雞年。

賴俊達指出，春聯代表新年到來，通常民眾會在家門口貼上門聯，窗前則是貼「春」或「福」，米缸貼上「滿」，紅色春聯帶著滿滿的吉祥如意，蘆洲區公所發送春聯給民眾，祝福人人都「積善積福」、「雞年行大運」。

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  • 新北市政府迎接雞年，推出「積善積福」春聯。（記者李雅雯攝）

    新北市政府迎接雞年，推出「積善積福」春聯。（記者李雅雯攝）

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