以物易物大會師 無毒蔬菜最夯

花蓮市碧雲莊社區發展協會今天舉辦「以物易物」跳蚤市場，其中種植在活動中心後方的無毒蔬菜最熱銷，當季現採的新鮮蔬菜，被婆婆媽媽視為「換物首選」。（記者王峻祺攝）

2017-01-08 18:10

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市碧雲莊社區發展協會今天舉辦「以物易物」跳蚤市場，吸引近百名社區居民共襄盛舉，各自取出堆放在家中無用的良善物品進行交換，其中種植在活動中心後方的無毒蔬菜最熱銷，當季現採的新鮮蔬菜，被婆婆媽媽視為「換物首選」，一擺上攤立刻搶購一空。

花蓮市國興里活動中心後方有一塊小菜園，每天清晨及傍晚二個時段，都會聚集社區長輩相約「顧菜」，依時令種植當季蔬果，直到收成時就會來一場換菜大會，實現早期農村年代「以物易物」的美德。

由社區居民自主籌備的27個攤位，今日招牌看板及販售方式全採「二手物再利用」的方式打造，烤地瓜除了以廣告紙包覆販售外，咖啡、果汁及餐點也鼓勵民眾使用環保餐具盛裝，就連深受歡迎的無毒蔬菜，產地也來自後方菜園，讓消費者直呼「減少好多碳足跡！」

花蓮市碧雲莊社區發展協會理事長劉洪黎吟說，為提倡環保及珍惜資源觀念，首度將跳蚤市場結合「以物易物」的方式，邀請居民將堆放無用的良善物品再循環，並推廣對無毒農產品的重視，預計未來將再加入關懷流浪犬貓及海洋教育等活動，盼能傳遞讓地球永續活化的觀念。