亞大附醫守護民眾健康 通過「地區醫院」評鑑

亞大附醫去年八月開幕，元旦衛福部醫事司正式公告，通過「地區醫院」評鑑。（記者陳建志攝）

2017-01-08 18:30

〔記者陳建志／台中報導〕去年8月開始營運的亞洲大學附屬醫院，繼去年底獲得衛生局評定為「一般級急救責任醫院」後，元旦又獲衛福部公告通過「地區醫院」評鑑，目前共開設神經內外科、心臟內外科共26科門診，並深入社區進行衛教等社區服務，希望以完整醫療陣容與硬體設備，填補霧峰、草屯、南投等醫療弱勢區域照護缺口。

亞大附醫去年8月1日開幕後，聘請多位具醫學中心經歷的主任級醫師駐診，陸續完成多例腦腫瘤切除、心臟（含心導管、主動脈）手術、脊椎手術、置換關節、骨盆重建等案例，醫療水準獲肯定。

院方強化軟硬體設備，去年11月先經市府衛生局評定，通過為「一般級急救責任醫院」，可收治急性冠心症、急性腦中風及嚴重外傷患者，成為霧峰區唯一有24小時急診救護機制的醫院。

今年元旦，衛福部醫事司正式公告，亞大附醫院又通過「地區醫院」評鑑，提供神經內外科、心臟內外科、骨科、婦產科、腎臟內科、胃腸肝膽科、兒科、眼科、中醫科、泌尿科等26個專科門診。

亞大附醫院長許永信表示，霧峰鄰近的大里、南投、埔里、烏日等區域，長期屬於醫療弱勢區域，許多急重症患者都需到市區就診，舟車往返對患者和家屬都非常不方便，希望醫院成立後，可以讓鄉親獲得較佳的醫療資源，也鼓勵醫護人員投入鄰近社區衛教，共同守護民眾健康。