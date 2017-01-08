高雄菜市場有位「試吃嬤」 攤商聞之色變

2017-01-08 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄三和市場一家花枝丸攤販老闆，經常炸一大盤提供來來往往的婆婆媽媽試吃，但昨他在臉書PO出影片，指出有位阿嬤連續來市場各家攤商不停試吃，一口接一口，吃了3個月，一個人吃掉一包花枝丸、一盒魚及一包蝦捲。

在臉書影片中，老闆直接用台語問：「哩安捏試吃攏袂拍謝？蛤？」並要求拍一下，阿嬤卻轉過身繼續吃花枝丸，攤商表示，上月她幾乎吃掉三大包，這個月也吃掉將近一包，每次看到她就欲哭無淚，即使開口要她別再吃了也沒有用。

綜合媒體報導，攤商表示，在苓雅區這個市場每家攤販都知道這位阿嬤，更稱她「試吃部隊」，因為她每攤都不停吃，可以一次吃一整排，就算有人說要報警、或是拍照PO到網路，還是照吃不誤。

這段不停試吃的影片被PO到臉書社團「爆料公社」後，引起正反兩極反應，有網友說：「這個老太太看起來有點像失智症，需不需要了解一下」、「這阿嬤應該餓很久了，就當作行善吧！」但也有人說，「通常真的沒錢的人不會這樣」、「我也在做菜市場，常常有這種邊吃邊嫌，嫌完繼續吃的人」、「有點扯，真的是一個吃到飽的概念」

相關影音（翻攝自爆料公社）