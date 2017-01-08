| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

高雄菜市場有位「試吃嬤」 攤商聞之色變

2017-01-08  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄三和市場一家花枝丸攤販老闆，經常炸一大盤提供來來往往的婆婆媽媽試吃，但昨他在臉書PO出影片，指出有位阿嬤連續來市場各家攤商不停試吃，一口接一口，吃了3個月，一個人吃掉一包花枝丸、一盒魚及一包蝦捲。

在臉書影片中，老闆直接用台語問：「哩安捏試吃攏袂拍謝？蛤？」並要求拍一下，阿嬤卻轉過身繼續吃花枝丸，攤商表示，上月她幾乎吃掉三大包，這個月也吃掉將近一包，每次看到她就欲哭無淚，即使開口要她別再吃了也沒有用。

綜合媒體報導，攤商表示，在苓雅區這個市場每家攤販都知道這位阿嬤，更稱她「試吃部隊」，因為她每攤都不停吃，可以一次吃一整排，就算有人說要報警、或是拍照PO到網路，還是照吃不誤。

這段不停試吃的影片被PO到臉書社團「爆料公社」後，引起正反兩極反應，有網友說：「這個老太太看起來有點像失智症，需不需要了解一下」、「這阿嬤應該餓很久了，就當作行善吧！」但也有人說，「通常真的沒錢的人不會這樣」、「我也在做菜市場，常常有這種邊吃邊嫌，嫌完繼續吃的人」、「有點扯，真的是一個吃到飽的概念」

相關影音（翻攝自爆料公社）

廣告
  • 高雄三和菜市場有位試吃嬤，到處至各家攤商試吃東西，一口接一口。（圖擷取自爆料公社）

    高雄三和菜市場有位試吃嬤，到處至各家攤商試吃東西，一口接一口。（圖擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 花枝丸 菜市場 試吃 高雄
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：高雄菜市場有位「試吃嬤」 攤商聞之色變


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.