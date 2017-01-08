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台南社大博覽會登場 首屆畢業生想留級

2017-01-08  17:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學「教與學」博覽會今天下午在台南市文化中心假日廣場熱鬧登場，超過30個知識學習攤位，15個動態展演節目，展現出台南社大辦學16年師生精彩多元的學習成果，社大並為首屆的7位畢業生舉行畢業典禮。他們則表達，「想留級，在社大繼續學習。」

今天的「教與學」博覽會在台南社大音樂老師，也是金曲歌王謝銘佑的歌聲開場下，揭開序幕。為了紀念台南社大將於今年2月遷校的主題，這次特別設計以16歲生日快樂的主題闖關活動，讓民眾參與「節能減碳區」、「手感創作區」、「健康律動區」及「環保運動區」等課程群體驗。

今天，台南社大並為16年來，首屆取得畢業資格的7位學員舉辦畢業典禮，由市府秘書長李孟諺代表市府頒發證書，他說，南市通過的《台南市社區大學發展自治條例》，對於畢業的資格認證也採比較嚴格的標準，包括除必須像大學一樣修滿128個學分外，還要超過300個小時的志工服務時數，參加超過兩個的公共社團才能畢業。對於成年人來說，這個標準幾乎都要超過10年以上的學習才能取得。因此他非常榮幸的代表市府為這幾位終身學習的典範，見證他們的學習成就。

這7位台南社大首屆的畢業生分別為廖劉淑琴、趙鸞美、林玉雪、高韻芬、江婉君、傅雅娟及郭誌英。台南社大表示，這些畢業生的學習歷程都非常令人動容，廖劉淑琴歷經喪夫之痛，曾經足不出戶、在家把自己完全封閉起來，後來到社大學習，目前已選修超過90門課程，197個學分並且成為社大老師，並致力於推動春仔花技藝的傳承。

社大主任林冠州表示，為了讓各區的市民方便就近上課，3月開始的新學期課程將分別於東區的後甲國中、北區的成功國中、南區的大成、新興國中及安南區的台江各大廟分設校區及據點開課，將由140位老師規劃超過200門課程供市民學習，目前已有近2000位學員報名，請想要透過學習開展生活視野的市民把握時間。

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  • 台南社大為首屆的7位畢業生舉行畢業典禮，學員們一起獻上祝福，歡慶「畢業了！」　。（記者蔡文居攝）

    台南社大為首屆的7位畢業生舉行畢業典禮，學員們一起獻上祝福，歡慶「畢業了！」　。（記者蔡文居攝）

  • 台南社大「教與學」博覽會在文化中心熱鬧登場，圖為社大非洲手鼓班表演。（記者蔡文居攝）

    台南社大「教與學」博覽會在文化中心熱鬧登場，圖為社大非洲手鼓班表演。（記者蔡文居攝）

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標題：台南社大博覽會登場 首屆畢業生想留級


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