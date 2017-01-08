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搶救空品下猛藥 中市加嚴營建工地汙染防制

營建工地覆蓋防塵網，防止粉塵擴散，降低對空氣的汙染。（記者黃鐘山攝）

2017-01-08  17:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市每年約有7000處新增工地，但塵土飛揚「沙很大」，市府搶救空品大作戰，率先全國加嚴營建工地汙染防制，並由公共工程帶頭做起。環保局表示，區域開發類第1級和第2級工地加強汙染管制後，每月減量PM2.5約61公噸。

環保署「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」規範，依施工面積大小及施工期程長短，將營建工地分為第1級、第2級進行管理，其中在裸露地表及車行路徑汙染防制項目中，第1級工地防制設施需達裸露地或車行路徑面積的8成以上，第2級工地需防制5成以上。

台中市每年約有7000處新增工地申報施工，面積達1200公頃，工程施作導致PM2.5排放量增加，每年約產生2700公噸PM2.5排放。其中13期、14期重劃區及水湳經貿園區等區域開發公共工程的工程汙染，佔全市營建工程逸散汙染的7成5。

環保局抑制營建工地汙染，去年11月發文各單位，將第1級工地空汙防制提升至8成5，依開發面積約931公頃，透過相關排放系數估算，PM2.5每月約可減少21公噸；第2級提升至8成，依面積300公頃估算，PM2.5每月約可減量40公噸，兩者相加共61公噸。

環保局長白智榮指出，市府先由公共工程帶頭做起，建議營建工地可自主加裝網路電視監控系統（CCTV）、工地加設綠圍籬、認養工區周邊道路、加強工地周邊洗掃作業及維護環境整潔，不僅有效維護空品，更可提升企業形象。

市議員蔡雅玲、張玉嬿說，工地揚塵造成的空汙問題，各項重大建設、重劃工程進行時特別嚴重，尤其冬天時，東北季風颳起陣陣塵土，簡直「沙很大」，樂見環保局下猛藥改善，必要時今年應繼續強化其他空汙改善計畫，有效搶救空品。

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相關關鍵字： PM2.5 營建工地汙染防制 空品 空氣品質
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標題：搶救空品下猛藥 中市加嚴營建工地汙染防制


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