宜蘭青年打造「世界農村」 找回農村新價值
「游阿嬤藝站」經過4年努力，不但活化在地空間、也有在地居民加入，更有55名成員組成智囊團。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］創作歌手黃萱儀將阿嬤位於礁溪鄉番刈田的80年古厝，改造成文創據點「游阿嬤藝站」，嘗試以音樂走進農村，經過4年努力，不但活化在地空間、也有在地居民加入，更有55名成員組成智囊團，今年黃萱儀與夥伴方子維攜手合作，目標打造「世界農村」，讓世界走進番刈田。
進入礁溪路三段旁的涵洞，映入眼簾的是一大片方方正正的水田，背後的火車時而從涵洞上駛過，這裡就是游阿嬤藝站希望活化的農村，番刈田。32歲方子維和29歲黃萱儀獲得「文化部105年青年村落文化行動計畫獎勵」，獲得55萬元，預計在礁溪鄉番刈田打造世界農村，讓各國旅人來農村體驗，找出新價值。
藝站不但有文創商品，也提供小農販賣產品的平台，黃萱儀說，番刈田現在不只有藝站，還擴充了教育館、音樂館和藝屋，定期舉辦歌唱班的教學、古早手做課程學染布、還有音樂展演，為推廣農村文化，藝屋也開始提供打工換宿、藝術家駐村創作，泰國環保藝術家去年就曾來此駐村辦展，畫出他眼中的宜蘭。
為了解世界各地的農村，方子維不但曾到東南亞參訪，也利用到澳洲打工旅遊的兩年，走訪有機生態農村，去年也才剛從日本靜崗、福岡農村回國，他說，日本當地人原本都把煮竹子的湯倒掉，經過他分享台灣的竹筍排骨湯，大家才驚覺竹子湯這麼甘甜美味，因此他也希望透過外人的角度來看番刈田，才能互相交流看到新價值。
黃萱儀說，世界農村，就是要讓很多國外的人來交流，在地化同時也世界化，學到國外優點絕對可以幫助自己的社區，從外國人角度，也可以重新看到自己東西的價值。 方子維說，未來會拍攝番刈田的紀錄片、把鴨母船找回來、透過打工換宿、藝術家駐村，讓世界走進番刈田。
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