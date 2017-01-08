雲林又一處雞場染禽流感 撲殺2672隻黃金雞

雲林麥寮一處養雞場染H5N2禽流感，防疫所人員今天前往撲殺2672隻黃金雞。（圖由雲林縣動植物防疫所提供）

2017-01-08 17:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今天又一處養雞場雞隻感染禽流感，位在麥寮一處土雞場本月3、4日每天都有上百隻雞隻異常死亡，雲林縣動植物防疫所人員前往稽查，初篩H5抗原結果呈陽性，今天派員到養雞場撲殺2672隻黃金雞。

從去年12底至今雲林已有3處鴨、雞場傳出禽流感，上週五新尾溪又發現大批死雞屍體被棄置溪中，雲林縣府啟動禽流感防疫機制，縣府及相關鄉鎮二級應變開設，縣長李進勇指示，全面監控疫情，降低損害。

雲林縣防疫所表示，防疫所針對化製場原料管理系統查核發現，麥寮一處養雞場本月3、4日每天都有百隻以上雞隻死亡，5日派員前往稽查，發現部分雞隻有神經症狀出現，採樣送驗，結果確定感染H5N2。

防疫所指出，今天早上防疫人員穿著防疫裝備，進入雞場撲殺2672隻已養11週的黃金雞，並打包場內墊料、飼料，同時針對場內外、周邊環境清潔清毒及生石灰撒布。

防疫所強調，飼主未依規定主動通報，防依法裁處外，所撲殺雞隻及相關物件都不予以補償，再次提醒飼主，避免疫情擴大，若發現家禽食量下降、死亡數量急速暴增，一定要儘速通知特約獸醫或動植物防疫所。