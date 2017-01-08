| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

雲林又一處雞場染禽流感 撲殺2672隻黃金雞

雲林麥寮一處養雞場染H5N2禽流感，防疫所人員今天前往撲殺2672隻黃金雞。（圖由雲林縣動植物防疫所提供）

2017-01-08  17:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今天又一處養雞場雞隻感染禽流感，位在麥寮一處土雞場本月3、4日每天都有上百隻雞隻異常死亡，雲林縣動植物防疫所人員前往稽查，初篩H5抗原結果呈陽性，今天派員到養雞場撲殺2672隻黃金雞。

從去年12底至今雲林已有3處鴨、雞場傳出禽流感，上週五新尾溪又發現大批死雞屍體被棄置溪中，雲林縣府啟動禽流感防疫機制，縣府及相關鄉鎮二級應變開設，縣長李進勇指示，全面監控疫情，降低損害。

雲林縣防疫所表示，防疫所針對化製場原料管理系統查核發現，麥寮一處養雞場本月3、4日每天都有百隻以上雞隻死亡，5日派員前往稽查，發現部分雞隻有神經症狀出現，採樣送驗，結果確定感染H5N2。

防疫所指出，今天早上防疫人員穿著防疫裝備，進入雞場撲殺2672隻已養11週的黃金雞，並打包場內墊料、飼料，同時針對場內外、周邊環境清潔清毒及生石灰撒布。

防疫所強調，飼主未依規定主動通報，防依法裁處外，所撲殺雞隻及相關物件都不予以補償，再次提醒飼主，避免疫情擴大，若發現家禽食量下降、死亡數量急速暴增，一定要儘速通知特約獸醫或動植物防疫所。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：雲林又一處雞場染禽流感 撲殺2672隻黃金雞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.