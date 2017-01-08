新南向政策漁民自己來 菲律賓移工屏東上課
2017-01-08 17:19
菲律賓駐台代表處觀光暨貿易官Daniel Ou、菲律賓駐台代表處董事Gilberto F. Lauengco、張晉嘉、駐高雄代表Irenne（左至右）在屏東新埤鄉洽談合作事宜。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣積極推動新南向政策，在屏東新埤鄉以「八角池」飼養台灣紅魚的張晉嘉，看準台菲之間水產養殖的互補性，以純熟的飼養技術吸引菲律賓駐台代表處牽線，首批100名菲律賓移工，將於今年3月返國前到屏東上課。
張晉嘉指出，近年台灣水產養殖因為空間限制，走向高密度飼養，面臨越來越嚴峻的挑戰，和台灣有限的土地相比，菲律賓海域幅員有200萬平方公里，內陸淡水、半鹹水資源面積達75萬公頃，可供水產養殖的土地相當廣闊。
菲律賓駐台代表處董事Gilberto F. Lauengco與觀光暨貿易官Daniel Ou等人前往屏東新埤鄉洽談合作事宜，他們表示，為了協助移工歸國後的發展，近年政府開始投入移工培力教育，希望海外勞工在返國後補充國內優質人力，提升國內技術水準，菲律賓可供水產養殖的土地遼闊，但現在缺的就是技術。
張晉嘉說，菲律賓政府願意出資培訓專才，並在移工返國後協助相關養殖投資，他則提供技術，同時計劃以契作方式收購魚產，「就像把分公司設在菲律賓一樣！」 張晉嘉認為，菲律賓雖是海洋國家，但漁船設備及水產養殖相對落後，以台灣先進的養殖技術，結合菲律賓勞工、土地、廣大的內外銷市場，水產養殖產業可以突破目前在台灣的困境，台菲雖然沒有正式的外交關係，但透過技術合作拉近雙方實質關係，也是台灣開拓國際空間的方式。
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