埔鹽鄉20公頃波斯花海 美呆了！

埔鹽鄉20公頃波期花海，美麗綻放。（記者顏宏駿攝）

2017-01-08 17:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉南新社區在二期稻作收割後，利用休耕期間，灑下花種子，呈現一片花海景觀，埔鹽鄉公所於今天（8日）上午在南新社區農民公園舉辦「埔鹽鄉2017南新農村花海藝術季」活動，讓民眾觀賞花海之美，體驗農村風光，並將社區擴大到埔鹽鄉及社區產業行銷。

出席開幕典禮的魏明谷表示，透過這次活動發現一個小小的農村中，居民感情好又很團結，有創意又有心，能把農田變成花海，吸引很多民眾前來，波斯菊、向日葵和油菜花到處都有，特別在南新社區的花海規模大，大就是美、大就是宏觀，而且規模一年比一年還要大，彰化本來就是花的故鄉，期望埔鹽鄉的花海活動可以發展得很好，吸引全國觀光客都來賞花。

南新社區更重建了「南新ㄟ產房」，村長施正賀說，村內過去有一名老產婆陳喲，民國3、40年代很多村民都是在這間屋子裡出生，直到現代醫學普及之後，這間屋子變成存放橘子的倉庫，雖然老產婆在去年過世了，但他覺得產房留存許多老一輩村民的回憶，因此申請經費重新整理屋子，希望將過去的回憶保存下來。

施正賀表示，民眾不僅可以到花田欣賞薩克斯風演奏及鄉立幼兒園才藝表演活動，還能欣賞社區巷弄圍牆紙漿立體浮雕彩繪的藝術創作；這次花海最主要是種植波斯菊、向日葵和油菜花，面積約有20公頃左右，花期約可以到1月22日左右，歡迎民眾前來遊玩。