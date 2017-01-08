埔鹽鄉20公頃波斯花海 美呆了！
2017-01-08 17:07
埔鹽鄉20公頃波期花海，美麗綻放。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉南新社區在二期稻作收割後，利用休耕期間，灑下花種子，呈現一片花海景觀，埔鹽鄉公所於今天（8日）上午在南新社區農民公園舉辦「埔鹽鄉2017南新農村花海藝術季」活動，讓民眾觀賞花海之美，體驗農村風光，並將社區擴大到埔鹽鄉及社區產業行銷。
出席開幕典禮的魏明谷表示，透過這次活動發現一個小小的農村中，居民感情好又很團結，有創意又有心，能把農田變成花海，吸引很多民眾前來，波斯菊、向日葵和油菜花到處都有，特別在南新社區的花海規模大，大就是美、大就是宏觀，而且規模一年比一年還要大，彰化本來就是花的故鄉，期望埔鹽鄉的花海活動可以發展得很好，吸引全國觀光客都來賞花。
南新社區更重建了「南新ㄟ產房」，村長施正賀說，村內過去有一名老產婆陳喲，民國3、40年代很多村民都是在這間屋子裡出生，直到現代醫學普及之後，這間屋子變成存放橘子的倉庫，雖然老產婆在去年過世了，但他覺得產房留存許多老一輩村民的回憶，因此申請經費重新整理屋子，希望將過去的回憶保存下來。
施正賀表示，民眾不僅可以到花田欣賞薩克斯風演奏及鄉立幼兒園才藝表演活動，還能欣賞社區巷弄圍牆紙漿立體浮雕彩繪的藝術創作；這次花海最主要是種植波斯菊、向日葵和油菜花，面積約有20公頃左右，花期約可以到1月22日左右，歡迎民眾前來遊玩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- NBA》幹拐後變「拳擊手」 克拉克森：kobe教我的（影音）
- 究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chunghwa Post to switch bikes for electric scooters
- 小黃運將罵警「懶蔓」 法院認侮辱公務員判拘
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- 原味瘋起！內衣褲、絲襪全都賣 還可「面脫」
- 達卡拉力賽因天候不佳暫停比賽
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 現實版「神鬼交鋒」假扮機師騙空姐詐財2億
- 七朵花小潔爆不公 孫德榮：藝人要懂面對現實
- 英語老師「做中學」 偏鄉學生「逆轉勝」
- 投手再生有口碑 富邦搶增關鍵
- 北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相
- 泣坐14樓外牆 女子揚言輕生獲救
- 台北大直愛買竄火 警消趕赴灌救
- 丘沁偉簽到服飾店 內褲當背景
- 紓解高美濕地車潮 轉運停車場動土
- 讀秒關鍵4罰 勇士險勝璞園
- 嗆朴槿惠「叛徒」 韓國和尚自焚命危
- （獨家）雪莉台灣快閃一天 偕男友崔子曬恩愛
- 保羅樂助人 排史上第10
- 雙手反綁上吊 男子離奇死公廁
- 叛逃者張憲義：台灣曾計畫IDF載原子彈 反擊中國
- 隋棠卸貨倒數失去自信 自爆抗拒自拍原因
- 「母不在世活著也沒意義」 粉絲紛湧施易男臉書打氣
- 疑營火未熄滅 南投鹿屈山險燎原
- 專家：購買者為滿足性想像
- 酒駕上74快速道 醉男撞3車翻車
- 共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將
- 視障陪跑訓練營》基哥扮盲劍客 靠鋒哥指「揮」
- 來台交流 統派抗議嗆滾回去// 香港民主派：不會被打倒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai embarks on official visit to Central America
- 鄉民女神自爆罹憂鬱症2年 吃藥也治不好
- 「妳已經被點死穴了」 中國驚現武俠詐騙手段
- 國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片
- 解孵半夜偷放閃！ Ella素顏美到網友驚呆了
- 洪秀柱：對手應明示對黨的理念
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：埔鹽鄉20公頃波斯花海 美呆了！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分