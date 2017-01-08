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花現龍井路跑 花海田間健身兼賞花

龍井區農會在稻田灑上油菜花、百日草、波斯菊種子，近日開花吸引民眾賞花、拍照。（記者陳建志攝）

2017-01-08  16:56

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區農會利用稻米收割後，在農田種植油菜花、波斯菊等綠肥，並設置瓢蟲、風車等裝置藝術，以及旋轉木馬等遊樂設施，舉辦「花現龍井」活動，吸引眾多民眾賞花拍照，今天更舉辦路跑，包括全馬、半馬和3公里的親子組，吸引4700多位國內愛好路跑民眾參加。

龍井區農會表示，區內農民種植稻米、蕃薯、雜糧、西瓜等作物，每年年終稻米收割後，在稻田裡灑上油菜花、百日草、波斯菊種子做為綠肥，今年共種植約30多公頃的綠肥，其中在中華路一段與茄投路口約8公頃的花海田，則規劃成「花現龍井」活動的會場。

龍井區農會表示，今年除有隨風搖曳，綻放黃、白、紫、紅的美麗花海，並設置可愛的瓢蟲、風車、稻草堆等裝置藝術，更規劃旋轉木馬、小火車和咖啡杯等遊樂設施，吸引許多人全家大小一起來賞花、坐旋轉木馬，預告下週六、日將舉辦自行車、焢窯等活動。

今天則舉辦花現龍井路跑賽，共分成42公里全馬組、21公里半馬組和3公里親子組，吸引4700多位國內外喜歡路跑的民眾報名參加，今天上午7點半，各組陸續鳴槍起跑後，選手沿著中華路、茄投路、觀光路往終點邁進，沿途有美麗的花海和加油民眾相伴，讓參賽民眾運動、健身兼賞風景。

龍井區農會在稻田灑上油菜花、波斯菊種子，並設置瓢蟲、風車等裝置藝術，近日開花吸引民眾賞花、拍照。（記者陳建志攝）

龍井區農會今天舉辦花現龍井路跑活動，吸引4千多人報名參加。（記者陳建志攝）

龍井區農會今天舉辦花現龍井路跑活動，吸引許多親子早起，迎著花海慢跑。（記者陳建志攝）

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