為弱勢剪髮迎新 義剪協會、海產店做公益
2017-01-08 16:47
〔記者王俊忠／台南報導〕南市希望義剪服務協會結合南區一家海產店服務街友、經濟弱勢民眾，利用今天週日為這群弱勢朋友義剪頭髮，並送上愛心生活物資，希望他們頭頂著新髮型、身懷愛心物資，用感恩的心迎接農曆新年。
今天上午，義剪服務協會動員多位髮型師到南區西門路一段的竹仔店海產店為街友、弱勢民眾免費剪髮，副市長顏純左與部分立委代表到場感謝協會與海產店老闆歐光榮發心辦這場愛心活動，義剪協會一年約辦四十場義剪，強調這活動很有意義，能讓失意的街友、弱勢民眾換個新髮型迎接來年，拋開往年不如意。逾一百五十位民眾到場接受剪髮服務。
立委林俊憲、市議員陸美祈、更生保護會台南分會、孝心宮與羊咩咩手工蛋捲等單位、業者都參與協辦。義剪服務協會理事長黃文盛說，會裡有一位會員到歐老闆的處所擔任分送餐盒志工，每週六歐老闆會送三百二十個餐盒給地方弱勢民眾，有感於歐老闆的愛心，特地配合他辦此義剪、送愛心物資活動。
歐光榮說，自己年輕時曾誤入歧途，後來經營海鮮碳烤店，基於回饋社會的心，一年多前開始利用海產店作為據點，每週六中午會發號碼牌、做三百二十個餐盒與街友、弱勢民眾分享，每次約五分鐘很快就送完了！
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